Belén sul flirt con il chirurgo Kemal Alagol: “Non sono fidanzata, ma nemmeno morta”

Belén Rodriguez smentisce la storia d’amore con il chirurgo di origini turche Kemal Alagol, ultimo flirt a lei attribuito. Non c’è alcuna storia d’amore importante in corso, ma il flirt sarebbe reale: la showgirl, infatti, aggiunge scherzando: “Sono single, ma non morta”.

L’intenzione è chiara: non è fidanzata, ma nemmeno intenzionata a vivere la sua vita in una clausura da monaca, insomma. A poche ore dalla pubblicazione delle foto che la ritraggono accanto a Kemal Alagol, Belén precisa alle domande dei fan di non aver iniziato una nuova relazione. Ciò non significa che rinunci ai flirt: a una domanda diretta di una fan, risponde proprio così, confermando il desiderio di frequentare chi le suscita curiosità senza dover per forza condividere tutto sui social e senza dover per forza pensare che "l'uomo del momento" sia destinato a diventare quello della vita. Un "errore" dettato dalla fretta che avrebbe già commesso in passato e che non ha intenzione di ripetere.

Le foto con Kemal Alagol in giro a Milano

È stato il settimanale Chi il primo a pubblicare le foto della showgirl accanto al chirurgo, indicato come il suo possibile nuovo compagno. Ma baci e carezze non bastano a parlare di una storia d’amore: Belén tira le redini, determinata a procedere con tutta la calma che ritiene necessaria.

Leggi anche Chi è Kemal Alagol e che lavoro fa il presunto nuovo amore di Belén Rodriguez

D’altronde, dopo una serie di relazioni lunghe e consecutive, è comprensibile che oggi Rodriguez voglia curare esclusivamente il suo benessere e approfittare della ritrovata libertà che, per troppo tempo — e per sua scelta — le è mancata.

I flirt prima di Kemal Alagol: Nicolò De Tomassi e Angelo Edoardo Galvano

Belén sta frequentando Kemal Alagol, ma i due non si sarebbero ancora innamorati. Gli incontri tra loro sono stati documentati in più di un’occasione, ma, proprio per rispetto alla showgirl, che non intende esporre ogni dettaglio della propria vita privata, hanno deciso di procedere con discrezione. Rodriguez aveva mantenuto lo stesso atteggiamento con gli uomini frequentati prima che cominciasse l'attuale flirt: Nicolò De Tomassi e Angelo Edoardo Galvano. Nemmeno nei loro casi si era detta pronta a ufficializzare quei legami. Legami che, infatti, sono terminati in breve tempo.