Belen Rodriguez e l’amore: “Sono sola perché gli uomini hanno paura di me. Voglio un compagno serio”

Belen Rodriguez è sempre più spesso al centro di gossip per la sua vita privata. Solo la scorsa estate, ad esempio, è stata paparazzata con due uomini diversi durante le vacanze trascorse in Sardegna. In passato, poi, i riflettori sono stati spesso puntati su di lei per via delle relazioni con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Ad oggi ha fatto sapere di essere single e, durante la sua recente partecipazione a Ballando con le Stelle come ballerina per una notte, ha raccontato a Milly Carlucci di essere in cerca di un compagno "serio e maturo".

La visione dell'amore di Belen Rodriguez

Al momento Belen ha fatto sapere di essere single e per una ragione precisa, come ha raccontato in un'intervista al settimanale Oggi: "Sono sola perché gli uomini hanno paura di me". Nonostante sempre più spesso il suo nome venga accostato a quello di volta in volta diversi- gli ultimi in ordine di tempo Stefano Belingardi Clusoni e Nicolò De Tomassi- la conduttrice ha precisato di non aver ancora trovato il vero amore: "Gli uomini hanno sempre avuto paura di me e del mio personaggio". La diretta interessata, però, ha le idee chiare sul tipo di compagno che vuole al suo fianco: "Vorrei incontrare un uomo serio, più grande, che non entri in competizione con me".

Il passato sentimentale di Belen Rodriguez

Dopo il matrimonio con Stefano De Martino e la lunga storia d'amore con Antonino Spinalbese, entrambi padri dei suoi figli Santiago e Luna Marì, Belen Rodriguez è finita al centro di gossip di volta in volta diversi. Periodicamente, alla showgirl sono stati attribuiti flirt più o meno duraturi con uomini del mondo dello spettacolo e non solo. La scorsa estate era paparazzata in Sardegna con Stefano Belingardi Clusoni, facoltoso architetto, con si vociferava avesse una frequentazione. Non molto tempo prima, il suo nome era stato accostato a quello di Nicolò De Tomassi, istruttore di padel a Roma, con cui si parlava di "intesa evidente" e di una conoscenza avvenuta grazie ad amici comuni. La showgirl era stata vista anche al concerto di Olly ed era subito scoppiata l'indiscrezione su un possibile rapporto tra i due, mai confermato.