Belen Rodriguez paparazzata con il personal trainer Gaetano Fidanzati: “Si frequentano da aprile”

Belen Rodriguez è stata beccata in compagnia del personal trainer Gaetano Fidanzati. I due, stando a quanto riporta Oggi, si frequentano con più costanza da inizio aprile e sarebbero stati beccati già due volte insieme.

Il nome di Belen Rodriguez compare da settimane sulle pagine dei giornali, per questioni piuttosto delicate che hanno a che fare con il suo benessere psicofisico. Dopo essere stata beccata in compagnia del suo ex marito, Stefano De Martino, che ha dimostrato di starle accanto in un momento di difficoltà, la showgirl argentina è stata vista in compagnia di Gaetano Fidanzati, personal trainer 35enne con il quale è stata paparazzata a Milano.

Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati trascorrono un'intera giornata insieme

È il settimanale oggi a fornire qualche dettaglio in più in merito e, infatti, sulla copertina della rivista compare proprio Belen Rodriguez affiancata da Gaetano Fidanzati. I due avrebbero trascorso un'intera giornata insieme: lui è andato a prenderla a casa a Milano, per poi portarla in uno dei locali più esclusivi della città, in zona Brera, ovvero il Luxury Hotel Vmaison. Una volta arrivati sul posto hanno aspettato altre persone, tra cui Tony Effe, grande amico del personal trainer che, inoltre, è anche il suo coach. Dopo aver pranzato insieme, la showgirl e Fidanzati si sono concessi qualche ora di shopping nella ricchissima via Montenapoleone, dove lui pare abbia acquistato degli orologi piuttosto costosi. Una passeggiata tranquilla, tra due persone che hanno piacere a trascorrere del tempo insieme, non ci sono state effusioni o qualcosa che potesse far pensare a una liaison. Secondo Alberto Dandolo, giornalista che ha raccontato lo scoop su Oggi: "L’amico speciale non la perde di vista per un istante. La sintonia tra i due è palpabile: sorridono, si sfiorano quasi fossero una coppia".

I due erano già stati beccati in un locale

I paparazzi hanno seguito passo dopo passo la showgirl che, infatti, si è diretta in zona Garibaldi, dove abita Fidanzati e servendosi di un'entrata secondaria sono andati a casa del personal trainer. Belen ha però ribadito di essere single che il 35enne è solo un amico con il quale trascorre del tempo piacevole. I due si conoscono da diverso tempo, dal momento che lui è il personal trainer anche del cognato di Rodriguez, Ignazio Moser, e infatti sono stati beccati insieme un'altra volta, prima che la showgirl attraversasse questo periodo di difficoltà. Secondo il settimanale Oggi, infatti, "i due si frequentano con più costanza dalla fine di aprile", inoltre avrebbero trascorso una serata romantica insieme e "avevano atteggiamenti teneri", aggiungendo che i presenti alla serata "raccontano di uno scambio di baci appassionati". Probabilmente è presto per parlare di un nuovo amore, ma senza dubbio è una compagnia che fa bene alla showgirl.