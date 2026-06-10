Belén Rodriguez, l’avvocato smentisce l’omissione di soccorso: “Notizie non corrispondenti al vero”

Il legale Giuseppe Russo diffonde una nota in cui smentisce le notizie che stanno circolando sulla sua assistita: “Stanno ingiustamente danneggiando l’immagine della signora Rodriguez.

L’avvocato Giuseppe Russo, legale della conduttrice argentina Belén Rodriguez, smentisce le notizie che da giorni circolano sul conto della sua assistita. Nello specifico, Russo ha fatto diverse precisazioni sulla vicenda attraverso una nota diffusa all’ANSA, smentendo in particolare il reato di omissione di soccorso associato a Rodriguez.

La smentita dell'avvocato di Belén Rodriguez

Nel comunicato nelle scorse ore, Russo ha precisato: "In merito alle notizie che stanno circolando diffusamente relativamente ad alcuni (lievi) incidenti automobilistici che avrebbero coinvolto la signora Belen Rodriguez, si rende necessario smentire che sia stato commesso il reato di omissione di soccorso". Nello specifico, il legale contesta la comparsa, in alcuni articoli, del nome del pubblico ministero titolare del fascicolo, cosa che l’indagata e il difensore potrebbero conoscere. Si legge nella nota: "Alcune notizie di stampa non corrispondenti al vero stanno ingiustamente danneggiando l’immagine della signora Rodriguez, così come l’illecita diffusione di notizie riservate inerenti alla sua salute".

I due incidenti in cui è rimasta coinvolta la conduttrice

Come aveva appreso Fanpage, Belen Rodriguez è stata denunciata all’autorità giudiziaria per il reato di omissione di soccorso e la sua patente di guida è stata ritirata. La Polizia Locale di Milano "ha proceduto d’ufficio a conclusione dei rilievi stradali e delle indagini svolte nelle ultime settimane nel centro del capoluogo lombardo". L'episodio contestatole risale al 23 maggio, quando si trovava alla guida di un Suv Land Rover Defender, rimasto coinvolto in una serie di tamponamenti nel centro cittadino nelle ore precedenti al malore che ha poi imposto il suo ricovero in ospedale.

Il provvedimento scaturisce dagli accertamenti condotti dagli agenti del comando radiomobile di Milano sui due incidenti stradali avvenuti il 23 maggio. Ansa aveva ricostruito la vicenda spiegando che il primo episodio si era verificato in via Melzi d’Eril, dove il Suv guidato dalla showgirl aveva urtato lo specchietto di un'auto in sosta senza fermarsi. Il secondo incidente era avvenuto invece in via San Marco, coinvolgendo uno scooter e due mezzi parcheggiati e provocando lesioni lievi a tre persone.