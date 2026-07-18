“Impara a essere felice da sola”, Belen risponde a chi la critica per la relazione con Gaetano Fidanzati

Belen Rodriguez continua a condividere sui social la storia d’amore con Gaetano Fidanzati, tra commenti positivi e anche diverse critiche. C’è chi la accusa di non saper essere “felice da sola”. La showgirl ha scelto di rispondere: “Sono stata 2 anni e mezzo sola, ho imparato”.

Continua a gonfie vele la storia d'amore tra Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati. Su Instagram sono sempre di più le foto e i video che li ritraggono insieme in diverse occasioni. La coppia ha di recente trascorso qualche giorno di vacanza in Grecia all'insegna del relax, per poi rientrare in Italia e passare del tempo in famiglia. La showgirl ha organizzato una festa di compleanno per la figlia Luna Marì, alla quale però il personal trainer non ha partecipato e la sua assenza non è passata inosservata.

Sui social tuttavia sono diversi gli utenti che non credo nella genuinità del rapporto di Rodriguez, convinta che non sappia "stare da sola". Un utente, ad esempio, ha scritto: "Sono felice per te, ma bisogna imparare a essere felici anche da soli. Bisogna sapersi bastare per stare bene anche con gli altri". La showgirl ha risposto: "Sono stata 2 anni e mezzo sola. Ho imparato, credici".

Belen ha spiegato di non avere paura della solitudine, anzi, di saperci convivere senza problemi. L'ultima relazione prima di Fidanzati è stata 2 anni e mezzo fa, tempo che la showgirl ha passato senza nessun uomo al suo fianco. La conoscenza con il suo attuale compagno, personal trainer di professione, è iniziata gradualmente nei mesi scorsi, fino a quando hanno deciso di renderla pubblica. A farli conoscere sarebbe stato il cognato Ignazio Moser, marito della sorella Cecilia, che si allenava con il ragazzo in palestra. A ufficializzare le frequentazione è stata poi la stessa Rodriguez, quando in occasione del compleanno del fidanzato ha pubblicato il primo video insieme su Instagram. "Gli ho detto di non farmi soffrire. Sono molto dolce, ma se mi arrabbio…", aveva anche spiegato la showgirl in risposta ai commenti, sia positivi che negativi, che continua a ricevere sui social sotto i post.