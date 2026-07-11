Belén a Corfù guida un motoscafo in topless, a chi la critica: “Manco avessi fatto un’orgia”

Belén Rodriguez, in vacanza a Corfù insieme al compagno Gaetano Fidanzati, ha pubblicato su Instagram un video in cui appare mentre guida un motoscafo in topless, coprendosi il seno con un braccio. E risponde a tono a chi l’ha criticata.

Ha evidentemente ritrovato la serenità Belén Rodriguez che, dopo il periodo difficile appena superato, sembrerebbe voler recuperare il tempo perduto. In questi giorni la conduttrice è in vacanza insieme al compagno Gaetano Fidanzati. I due sono volati a Corfù per una romantica fuga che sta regalando alla showgirl il tempo necessario per recuperare quella leggerezza che, negli ultimi mesi, era venuta meno. Proprio il ritrovato senso di libertà e spensieratezza l'ha spinta a pubblicare su Instagram un video che ha entusiasmato i suoi fan, suscitando i complimenti di tante donne che la seguono ma anche qualche critica.

Nel filmato, Belén guida un motoscafo in topless, coprendosi la parte superiore del corpo soltanto con un braccio. Di fronte a chi l'ha accusata di essere eccessiva, ha risposto con ironia, certa di non avere fatto nulla di scandaloso: "Mamma mia, manco avessi fatto un'orgia! Non rompete". Ha invece replicato divertita a chi le ha consigliato scherzosamente di tenere entrambe le mani ben salde sul timone. Infine, a chi le ha chiesto se improvviserà uno spogliarello nel caso in cui l'Argentina dovesse vincere i Mondiali, ha risposto citando una celebre attrice romana e il suo storico striptease per lo scudetto della Roma: "Di Sabrina Ferilli ce n'è una sola".

Belén sta vivendo un momento di grande serenità, anche grazie alla ritrovata felicità sentimentale. Sempre attraverso i social, la conduttrice argentina, che a breve riceverà anche la cittadinanza italiana, ha raccontato di essersi innamorata di nuovo dopo oltre due anni da single. Il destinatario delle sue attenzioni è proprio il personal trainer siciliano Gaetano Fidanzati, l'uomo che è riuscito a farle battere di nuovo il cuore e l'ha aiutata a gettarsi alle spalle l'ultimo complesso momento di solitudine e malincionia vissuto.