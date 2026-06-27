Belén e il video postato per i 35 anni di Gaetano Fidanzati: la cena ufficializza la loro storia d’amore

Belén Rodriguez condivide su Instagram il primo video in cui compare al fianco di Gaetano Fidanzati, il personal trainer 35enne che da qualche mese è il suo nuovo compagno.

Una cena organizzata per festeggiare i 35 anni di Gaetano Fidanzati ha offerto a Belén Rodriguez l'occasione per ufficializzare la sua relazione con il personal trainer. La showgirl argentina ha condiviso tra le sue Instagram Stories un breve filmato, precedentemente pubblicato dallo stesso Fidanzati, che mostra i due seduti l'uno accanto all'altra a un tavolo insieme a un gruppo di amici mentre festeggiano il compleanno del giovane.

Il fatto che sia stata proprio Belén a ripubblicare il video dimostra il desiderio della conduttrice di non nascondere più questa relazione, un legame che sembrerebbe essere diventato sufficientemente importante da spingerla a viverlo alla luce del sole.

Uno screen del video condiviso da Belén

Fidanzati frequenta Belén da qualche mese e, sebbene la loro conoscenza sia recente, la decisione della showgirl di uscire allo scoperto lascia intendere che il sentimento nei confronti del personal trainer sia ormai forte. In caso contrario, Rodriguez avrebbe probabilmente continuato a mantenere la massima riservatezza, come già accaduto con numerosi suoi ex. Nonostante questo, al momento l’argentina non ha ancora rilasciato dichiarazioni sulla natura del rapporto che la lega a Gaetano. Ma è ormai certo che tra i due sia in corso una relazione sentimentale e, a dimostrarlo, oltre alla scelta di condividere pubblicamente le immagini della cena, c'è anche il fatto che, in occasione dei festeggiamenti per il 35esimo compleanno del personal trainer, fosse proprio Belén a sedere al suo fianco, circondata dagli amici più stretti del festeggiato.

Gaetano Fidanzati è un personal trainer di origini siciliane che vive e lavora a Milano. A favorire l'incontro con Belén sarebbe stato Ignazio Moser che, da tempo, si allena con lui e avrebbe fatto da tramite tra i due. Ma Moser non è l'unico volto noto seguito da Fidanzati: tra i suoi clienti più famosi figurano anche artisti come Tony Effe, al quale, oltre al rapporto professionale, lo lega una solida amicizia.