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Chi è Gaetano Fidanzati, il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez: personal trainer di Tony Effe e Ignazio Moser

Gaetano Fidanzati è il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez. Il personal trainer classe 1991 è stato avvistato in compagnia della showgirl a Milano e si frequenterebbero da aprile.
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A cura di Ilaria Costabile
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Gaetano Fidanzati è il personal trainer 35enne con cui da qualche mese, pare dallo scorso aprile, si frequenta Belen Rodriguez. La showgirl è stata più volte vista in giro in sua compagnia per le strade milanesi, anche dopo il ricovero in ospedale di qualche settimana fa.

Chi è Gaetano Fidanzati, il personal trainer dei vip

Nato nel 1991 a Milano è uno dei più quotati personal trainer del momento. Esperto di fitness può vantare una carriera piuttosto variegata nel mondo dello sport, poi specializzatosi in discipline intense come il CrossFit e le arti marziali. Vista la sua preparazione, non sono pochi i personaggi famosi che si affidano alle sue lezioni per poter mantenere la propria forma fisica. È infatti il preparatore atletico di Ignazio Moser, marito di Cecilia Rodriguez, ed è questo il principale legame che lo ha avvicinato a Belen Rodriguez. Ma tra i più cari amici di Fidanzati c'è anche il rapper romano Tony Effe. Sui social è attivissimo, ha un profilo seguito da poco più di 7mila followers, dove condivide consigli per l'allenamento e l'alimentazione, video di work out, ma anche momenti della sua vita privata.

Tony Effe e Gaetano Fidanzati, fonte Instagram
Tony Effe e Gaetano Fidanzati, fonte Instagram

La storia con Belen Rodriguez

Il primo avvistamento di Belen Rodriguez in compagnia di Gaetano Fidanzati, a Milano, risale a qualche settimana fa, poco dopo la bufera mediatica che aveva travolto la showgirl a seguito del suo ricovero in ospedale e della catena di piccoli sinistri stradali verificatisi in centro città. I due erano complici, ma senza che vi fosse un vero e proprio scambio di tenerezze. Secondo il settimanale Chi, i due si frequentano da aprile e la conoscenza pare stia proseguendo spedita, dal momento che i due sono stati avvistati insieme, di nuovo, qualche sera fa, sempre a Milano, dove hanno trascorso una serata in compagnia di amici, in uno storico locale meneghino. Tra loro ci sono sette anni di differenza, ma per la showgirl non è mai stata una questione dirimente nella conoscenza di qualcuno e, infatti, i due sembrano sinceramente divertiti all'idea di condividere il loro tempo.

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