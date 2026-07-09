Belen Rodriguez innamorata di Gaetano Fidanzati: “Sono molto dolce, ma gli ho detto di non farmi soffrire”

Belen Rodriguez è in vacanza con il fidanzato Geatano Fidanzati e sta vivendo la sua storia d’amore alla luce del sole, scegliendo di condividere sui social i momenti insieme. E, rispondendo ad alcuni commenti, ha raccontato qualche dettaglio: “Sono molto dolce, ma se mi arrabbio… Gli ho detto di non farmi soffrire”.

Belen Rodriguez sta vivendo un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. A fine giugno aveva ufficializzato la storia d'amore con Geatano Fidanzati, personal trainer, con un video pubblicato sui Instagram in cui erano apparsi insieme sorridenti e complici. Ora la showgirl si sta concedendo qualche giorno di vacanza proprio insieme al compagno e ha scelto di vivere il legame alla luce del sole, senza doversi "nascondere" o essere paparazzata da giornali e occhi indiscreti.

Sul suo profilo Instagram, Rodriguez ha condiviso alcuni dei momenti vissuti in questi giorni con il fidanzato, tra relax in spiaggia sotto l'ombrellone e allenamenti di coppia per rimanere in forma anche lontano dalla routine. In diversi utenti hanno notato come la showgirl appaia in questo momento più felice e serena dopo il periodo di recente difficoltà attraversata, tra il ricovero in ospedale e l'opportunità saltata di condurre l'Isola dei Famosi. "Come sei dolce. I tuoi atteggiamenti dimostrano quanto hai bisogno di amore", le ha scritto una fan. "Chi non ha bisogno di amore mente. Sono molto dolce, ma se mi arrabbio…", ha risposto Rodriguez. C'è anche chi ha ‘messo in guardia' il fidanzato, scrivendo: "Non farla soffrire ti prego. Vi auguro tutta la felicità di questo mondo". Anche in questo caso, la showgirl ha risposto: "Gliel'ho appena detto".

La storia d'amore tra Rodriguez e Fidanzati, personal trainer originario della Sicilia ma che vive e lavora a Milano, sarebbe iniziata diversi mesi fa. A fare da Cupido il cognato Ignazio Moser, marito della sorella minore Cecilia, che si allenava proprio con il ragazzo. All'inizio la frequentazione è stata tenuta segreta, tanto che non sono stati resi noto gossip sul loro conto. A ufficializzare le frequentazione è stata poi la stessa Rodriguez, che in occasione del compleanno del fidanzato ha pubblicato il primo video insieme su Instagram.