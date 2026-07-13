Belen e la festa in famiglia per Luna Marì, assente il fidanzato e la sorella Cecilia: “Lei doveva lavorare”

Compleanno in famiglia per Luna Marì, figlia di Belen e Antonino Spinalbese. Assente alla festa la zia Cecilia Rodriguez e l’attuale compagno della showgirl Gaetano Fidanzati.

Belen Rodriguez ha scelto di festeggiare il compleanno della figlia Luna Marì insieme a tutta la famiglia. Alla festa organizzata in casa era infatti presente non soltanto il padre Antonino Spinalbese, ma anche il suo ex marito Stefano De Martino, il primo figlio Santiago, il fratello Jeremias Rodriguez, il cognato Ignazio Moser con la piccola Clara Isabel e gli amici più stretti. Nello scatto condiviso sui social manca però la sorella Cecilia e anche l'attuale compagno della showgirl, Gaetano Fidanzati, con cui è ormai uscita allo scoperto.

Perché Cecilia Rodriguez non ha partecipato al compleanno di Luna Marì? A spiegare l'assenza della sorella è stata la stessa Belen rispondendo alla curiosità di un follower. Nessuna motivazione insolita o "tensione familiare", anzi, tutto il contrario: la minore delle sorelle Rodriguez non ha partecipato per motivi lavorativi. "Purtroppo aveva un lavoro a cui non poteva non andare. Ci è mancata tantissimo", ha scritto la showgirl. Presente invece il marito Ignazio Moser e la loro prima figlia, Clara Isabel. Nonostante non fosse lì fisicamente, Cecilia Rodriguez ha condiviso su Instagram alcune foto insieme alla piccola festeggiata e ha scritto : "Buon compleanno bellissima della zia. Ti amo con tutto il cuore".

Stando agli scatti condivisi da Belen, anche il fidanzato Gaetano Fidanzati non era presente alla festa. Il compagno della showgirl, personal trainer di professione e amico del cognato Ignazio Moser, non sarebbe stato invitato ai festeggiamenti. È possibile che la showgirl, visto il rapporto nato soltanto da pochi mesi e ufficializzato di recente sui social, abbia preferito non coinvolgerlo in un momento dedicato alla sua famiglia. Tuttavia, non è da escludere anche l'ipotesi che fosse a conoscenza dei festeggiamenti ma che per motivi di lavoro non potesse essere presente.

Per Rodriguez in ogni caso la famiglia viene al primo posto, come lei stessa ha raccontato rispondendo a chi su Instagram si è stupito nel vedere tutti i membri riuniti per un'occasione speciale: "La famiglia al primo posto. Poi discutiamo, mica siamo perfetti. Però ci si chiarisce e ci si ama ancora". A sorprendere i fan è stata soprattutto la presenza di Stefano De Martino, che ha voluto essere presente per la bambina a casa della ex moglie.