Come sta Gustavo Rodriguez un anno dopo l’incendio, Cecilia: “La pelle si rigenera, ma lui è un pazzo”

Cecilia Rodriguez è tornata a parlare delle condizioni di salute del padre Gustavo, che nel dicembre 2024 è rimasto ustionato in un incendio e ha trascorso un mese in ospedale. “Sta bene per fortuna, la pelle del viso si rigenera”, ha raccontato la showgirl a distanza di più di sei mesi.

Cecilia Rodriguez è tornata a parlare delle condizioni di salute del padre Gustavo, che lo scorso dicembre è rimasto coinvolto in un grave incendio a Gallarate, riportando ustioni sul 10% del corpo e passato un periodo ricoverato in ospedale. A distanza di più di un anno e mezzo, l'uomo è tornato a stare bene ed è un nonno presente per le sue nipotine, dalla piccola Clara Isabel a Luna Marì.

"Come sta adesso il tuo papà? Sono guarite le ustioni?", è una delle domande rivolte a Cecilia Rdoriguez su Instagram. La showgirl è diventata mamma per la prima volta della piccola Clara Isabel lo scorso ottobre e sta trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme alla figlia e al marito Ignazio Moser. Il padre Gustavo si è rimesso completamente dopo l'incendio e la pelle si sta rigenerando, come lei stessa ha spiegato: "Mio papà sta bene per fortuna. La pelle del viso si rigenera, si è rigenerata molto in fretta". La parte che sta guarendo con più difficoltà sono invece le mani, che fanno più fatica a rigenerarsi. "Però sta bene, è un pazzo ed è sempre stato così", ha concluso Rodriguez.

La mattina del 5 dicembre 2024 Gustavo Rodriguez si trovava in un capannone a Gallarate, dove improvvisamente è divampato un incendio. L'uomo ha riportato ustioni sul 10% del corpo, che non hanno coinvolto organi vitali. Il padre delle sorelle Rodriguez è stato portato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano, dove era stato ricoverato per circa un mese. In quel periodo, è sempre stato supportato dalle figlie e dalla moglie Veronica Cozzani, che non gli hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Le prime foto sui social, che ritraggono il 66enne insieme alla nipotina Luna Marì, risalgono a fine marzo e lo mostrano mentre tiene tra le braccia la bambina con le mani fasciate, ma in buone condizioni di salute.