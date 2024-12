video suggerito

Gustavo Rodriguez ricoverato e sedato dopo l’incendio, Cecilia Rodriguez rompe il silenzio: “Forza papà” Gustavo Rodriguez è l’uomo coinvolto nell’incendio a Gallarate: si trova ora ricoverato, sedato, dopo aver riportato ustioni e un’intossicazione. La famiglia pochi minuti fa ha rotto il silenzio social: i messaggi di Cecilia Rodriguez e Veronica Cozzani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Cecilia Rodriguez con un post su Instagram ha inviato un messaggio al papà, Gustavo, coinvolto in un incendio divampato nella mattina di giovedì 5 dicembre in un capannone a Gallarate, in provincia di Varese. Il 65enne è ora in prognosi riservata dopo aver riportato un'intossicazione e ustioni sul 10% del corpo. La figlia Cecilia e la moglie Veronica Cozzani su Instagram gli hanno inviato messaggi di solidarietà.

I messaggi di Cecilia Rodriguez e Veronica Cozzani per papà Gustavo

"Forza papà" ha scritto Cecilia Rodriguez per il papà Gustavo che si trova ora sedato nel reparto ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano, in prognosi riservata. A corredo del messaggio, una foto scattata durante il suo matrimonio con Ignazio Moser.

Tra i commenti di vicinanza e solidarietà per la famiglia, è spuntato anche quello di Veronica Cozzani, mamma dei Rodriguez e moglie di Gustavo. "Vamos Gus", le parole a corredo dell'emoticon di un cuore.

Anche Ignazio Moser, tra le sue IG stories, ha rivolto un messaggio di solidarietà al suocero condividendo il post della moglie Cecilia.

Come sta Gustavo Rodriguez, il papà di Belen, Cecilia e Jeremias

Gustavo Rodriguez, dopo essere stato accorso dal personale del 118, è stato intubato e portato all'ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate. È stato poi trasferito nel reparto ustioni del Niguarda di Milano: il 65enne ha riportato un'intossicazione e ustioni sul 10% del corpo, soprattutto su faccia e arti. Si trova ora sedato nel reparto ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano, in prognosi riservata. Non è in pericolo di vita, dal momento che le fiamme non hanno danneggiato organi vitali. L'incendio è esploso in un capannone che si trova a Gallarate, in provincia di Varese: la dinamica dell'incidente è ancora da verificare in quanto non sarebbe stato reso noto l'innesco da cui sarebbero divampate le fiamme. I primi testimoni, operai di altri laboratori situati nei pressi del capannone, hanno raccontato che avrebbero visto la vittima correre fuori dall'edificio urlando con la testa e gli arti avvolti dalle fiamme.