È Gustavo Rodriguez, padre di Belen, l’uomo gravemente ustionato in un incendio a Gallarate

È Gustavo Rodriguez, padre di Belen, l'uomo di 65 anni rimasto gravemente ustionato questa mattina a Gallarate (Varese). Il 65enne si trovava all'interno di un capannone di via Cappuccini, affittato come deposito, quando un incendio è divampato per cause ancora in via di accertamento.

L'uomo, divenuto noto in Italia oltre che per essere il padre della celebre showgirl, anche per aver partecipato all'edizione 2022 dell'Isola dei Famosi, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate, quindi trasferito nel reparto Grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano. Fonti sanitarie affermano che Gustavo Rodriguez ha riportato ustioni di secondo grado al volto e alle braccia.

L'episodio si è verificato alle 10.12 in via Capuccini al civico 50/a. In quel luogo si trova un ex fabbrica tessile. Appena notata la colonna di fumo, sono stati subito allertati i soccorsi: la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha così immediatmente inviato gli operatori sanitari del 118 con un'auto infermieristica e un'ambulanza, che hanno trovato l'uomo con pesanti ustioni sparse sul corpo.

Chi è Gustavo Rodriguez, padre di Belen

Nato a Buenos Aires in Argentina nel 1959, Gustavo Rodriguez dopo un passato da musicista ha preso i voti ed è diventato un pastore della Chiesa Anglicana latina, ruolo poi abbandonato a seguito del trasferimento in Italia. È sposato con Veronica Cozzani, da cui ha avuto Belen (1984), Jeremias (1988) e Cecilia (1990). Dopo la nascita del nipote Santiago e il divorzio della figlia maggiore da Stefano De Martino, Gustavo e la moglie Veronica si sono definitivamente trasferiti a Milano.