Incendio in un capannone a Gallarate, gravemente ustionato il padre di Belen Rodriguez: cosa sappiamo Incendio in un capannone a Gallarate (Varese): Gustavo Rodriguez, padre di Belen Rodriguez, è rimasto gravemente ustionato. Si trovava all’interno della struttura perché utilizzato come magazzino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Sono ancora in corso le indagini degli agenti del Commissariato di Gallarate necessarie a ricostruire la dinamica dell'incendio divampato in un capannone a Gallarate, comune in provincia di Varese, dove è rimasto gravemente ustionato Gustavo Rodriguez, padre di Belen.

Nato in Argentina nel 1959, l'uomo si trovava all'interno della struttura perché utilizzato come deposito. Nell'edificio infatti sono presenti diverse attività. Sembrerebbe che l'uomo infatti frequentasse spesso il magazzino: vi trascorreva infatti gran parte della giornata. A un certo punto, nella mattinata di ieri, venerdì 6 dicembre, è esploso un incendio. Alcuni lavoratori di altri laboratorio, lo hanno visto uscire dal magazzino con la testa e gli arti avvolti dalle fiamme e urlando. Sono stati subito chiamati i soccorsi.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118. I medici e i paramedici lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale Sant'Antonio Abate dove è arrivato intubato. Successivamente lo hanno trasferito all'ospedale Niguarda di Milano e precisamente nel reparto ustionati. Ha riportato una lieve intossicazione e ustioni a un braccio e al volto. Ha riportato bruciature sul 10 per cento del corpo. Non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, sono intervenuti gli agenti della polizia del commissariato di Gallarate. Sono stati svolti tutti i rilievi del caso perché adesso si cercherà di capire cosa possa essere successo e cosa possa aver provocato le fiamme.