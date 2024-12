Incendio in un capannone, uomo trovato con ustioni al volto e alle braccia: è gravissimo

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, giovedì 5 dicembre, un uomo è rimasto gravemente ustionato al volto e alle braccia. L'incendio è esploso in un capannone che si trova a Gallarate, in provincia di Varese. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

Sono ancora poche le informazioni relative all'accaduto. L'episodio si è verificato alle 10.12 in via Capuccini al civico 50/a. In quel luogo si trova un capannone. Appena notata la colonna di fumo, sono stati subito allertati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'auto infermieristica e un'ambulanza.

I medici e i paramedici hanno fornito le prime cure sul posto e poi hanno trasferito il ferito, un uomo di 65 anni, in codice rosso all'ospedale di Gallarate. Ha ustioni di secondo grado sul volto e sulle braccia. Le sue condizioni sono quindi gravissime. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme. Saranno poi effettuati tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e ovviamente cercare di capire cosa possa aver provocato il rogo. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso dell'intero episodio.