video suggerito

Incendio in un appartamento nel Milanese, morto un uomo: gravissimo il fratello Incendio a Bresso (Milano): un uomo è morto in un rogo che si è sviluppato nell’appartamento al terzo piano di un edificio. Un altro è rimasto gravemente ferito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, martedì 3 dicembre, si è verificato un incendio a Bresso, un comune che si trova alle porte di Milano. Un uomo è morto nel rogo e un altro è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Sono ancora poche le informazioni relative all'accaduto. Il rogo si è sviluppato al secondo piano di un edificio di sei in via Roma e precisamente al civico 97. Non è ancora chiaro cosa possa averlo causato. Sono stati subito chiamati i soccorsi. Sul posto sono arrivate alcune squadre del distaccamento di Sesto San Giovanni che si sono subito attivate per spegnere le fiamme e mettere in salvo le persone che si trovavano all'interno dell'edificio.

Tre persone, tutti e tre fratelli, sono stati portati all'esterno. Due di loro sono state affidate agli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), per tutte le cure del caso. Per una di loro, un uomo di sessant'anni, non c'è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Al momento non sono state diffuse le sue generalità. L'altra persona è stata invece trasferita in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita.

Leggi anche Scoppia un incendio in un appartamento nel quartiere Isola di Milano: gravissimo un 56enne

Le fiamme si sarebbero sviluppate in cucina. Le cause però sono ancora in fase di ricostruzione. I vigili del fuoco, insieme alle forze dell'ordine, una volta messa in sicurezza l'area, svolgeranno tutti i rilievi del caso. Nelle prossime ore potrebbero quindi esserci aggiornamenti.