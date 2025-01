Il papà di Belen e Cecilia Rodriguez esce dall’ospedale: un mese fa era rimasto ustionato in un capannone Papà di Belen e Cecilia Rodriguez è uscito finalmente dall’ospedale dopo un mese di ricovero per le gravi ustioni riportate in un incidente in un capannone a Gallarate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Papà di Belen e Cecilia Rodriguez è uscito finalmente dall'ospedale. La notizia arriva dal profilo social della madre Veronica Cozzani che pubblica un video in cui insieme escono dall'ospedale e scrive: "Tornando a casa! Un grazie infinito a tutta la grande squadra dell’ospedale Niguarda che è professionalmente e umanamente eccellente!". Anche Cecilia Rodriguez ha pubblicato una sua foto con scritto: "Mi sa che è l'ultima volta che entro qui".

Papà Gustavo Rodriguez era in ospedale dopo esser rimasto gravemente ustionato la mattina del 5 dicembre a Gallarate, in provincia di Varese. Il 65enne si trovava all'interno di un capannone di via Cappuccini, affittato come deposito, quando un incendio è divampato per cause ancora non chiare.

Stando alla dinamica di quanto è accaduto, alle 10.12 è stato lanciato l'allarme ai soccorsi in via Capuccini dove si trova una ex fabbrica tessile. Da qui i residenti della zona hanno subito notato una colonna di fumo. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha così immediatamente inviato gli operatori sanitari del 118 con un'auto infermieristica e un'ambulanza. Gustavo Rodriguez è stato trovato con pesanti ustioni sparse sul corpo. Subito era stato giudicato grave: i medici del centro ustioni dell'ospedale Niguarda se ne sono subito presi cura. Dopo un mese di ricovero è stato finalmente dimesso.