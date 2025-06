video suggerito

"Belen Rodriguez e Cecilia hanno litigato per soldi", l'ultima indiscrezione sul motivo della rottura Dietro l'allontanamento tra Belen e Cecilia Rodriguez ci sarebbero motivi economici e lavorativi. Secondo le ultime indiscrezioni, il distacco tra le due sorelle sarebbe stato legato "alla gestione del business relativo al loro marchio di moda".

A cura di Sara Leombruno

Dietro la rottura tra Belen e Cecilia Rodriguez ci sarebbero motivi economici. A riportarlo è il settimanale Oggi, secondo cui le due sorelle ci sarebbe stato un vero e proprio distacco che avrebbe diviso in due la famiglia. A complicare ulteriormente la situazione ci sarebbe stata la gravidanza di Cecilia, un momento che entrambe avevano immaginato di vivere insieme.

Perché Belen Rodriguez e Cecilia hanno litigato: l'indiscrezione

Nel corso degli ultimi mesi, si erano rincorse le voci sui motivi del presunto conflitto tra le due sorelle. All'inizio, il presunto scontro sarebbe stato attribuito alla relazione di Ignazio Moser con Belen, ma poi si era parlato di un disguido legato alla gravidanza di Cecilia, accusando Belen di non aver sostenuto adeguatamente la sorella. Ora, invece, emergono dettagli inediti che fanno luce sulle vere ragioni della frattura.

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, invece, il motivo principale sarebbe legato a questioni economiche e lavorative. “La gestione del business relativo al fruttuoso marchio di moda è una delle principali cause che hanno portato alla frattura tra le due sorelle”, si legge tra le pagine della rivista. Belen, infatti, insieme a Cecilia e al fratello Jeremias, gestisce una linea di abbigliamento e un brand di costumi, ma ultimamente la showgirl argentina avrebbe espresso l’intenzione di allontanarsi dalle società, creando non pochi malumori, soprattutto con Cecilia. Anche se la tensione tra le due sorelle è stata per un periodo alta, grazie all'intervento di alcuni parenti ora le cose si starebbero pian piano sistemando.

Belen sulla lite: "Non ci sono problemi tra noi"

Recentemente, Belen stessa ha voluto fare chiarezza sulla questione, rassicurando i fan durante un’intervista al settimanale Chi. “Non c’è nessun problema tra di noi. Nella vita abbiamo litigato almeno 5.000 volte, ma siamo sorelle e ci ritroviamo sempre. La vita è lunga”, ha dichiarato, cercando di smorzare i toni e di chiarire che, nonostante i conflitti, il legame familiare resta forte. La showgirl ha anche sottolineato di non voler far pesare la sua vita privata sui social, ribadendo che i rapporti familiari non devono essere giudicati attraverso le immagini postate online. “Uso i social per il lavoro e per condividere momenti belli con i miei figli, ma non è attraverso le storie che si può capire cosa succede realmente tra di noi”, ha aggiunto.