Cecilia Rodriguez incinta, il commento della madre Veronica e il silenzio di Belen: nessuna reazione sui social

A cura di Elisabetta Murina

Cecilia Rodriguez è incinta per la prima volta. La showgirl e conduttrice ha confermato la gravidanza nel giorno della Festa della Mamma, domenica 11 maggio, con un tenero post pubblicato su Instagram. Tantissimi i messaggi di auguri comparsi sotto le foto, tra cui anche quello della futura nonna, la madre Veronica Cozzani. Grande assente (almeno pubblicamente) la sorella e futura zia Belen Rodriguez. Le due non si parlerebbero più da mesi e il motivo non riguarderebbe Ignazio Moser, marito della futura mamma.

Il commento di Veronica Cozzani, mamma di Cecilia Rodriguez

La notizia della gravidanza di Cecilia Rodriguez è arrivata dopo giorni in cui i gossip sul suo conto diventavano sempre più insistenti, tra foto ‘rubate' e presunte segnalazioni. I futuri genitori hanno confermato l'arrivo della loro prima figlia, una femmina che chiameranno Clara Isabel, con alcuni scatti pubblicati sui social, mentre le voci su una presunta rottura familiare si fanno sempre più strada. Tra i commenti sotto al post spunta quello della futura nonna Veronica Cozzani, che ha scritto: "Clara Isabel i nonni ti aspettano e già ti amiamo come si amano i nipoti. Fino all'infinito e oltre. Mia benedizione". La donna ha già due nipotini, Luna Marì e Santiago, figli avuti da Belen rispettivamente con Antonino Spinalbese e Stefano De Martino. Proprio il primo ha commentato con alcuni cuori rossi sotto il post, esprimendo la sua vicinanza alla famiglia.

Il silenzio della sorella Belen sui social

Tra le tantissime reazioni all'annuncio della gravidanza di Cecilia Rodriguez, al momento manca quella della sorella Belen. La conduttrice pubblicamente non ha commentato in alcun modo la notizia e non ha neanche messo like al post. Un'assenza che non è passata inosservata, specie in questo momento, quando i gossip su una crisi familiare interna ai Rodriguez sembrano diventate certezze. Di recente Vanity Fair ha spiegato che le due si sarebbero viste per l'ultima volta a Pasqua, poi avrebbero perso anche ogni contatto sui social (nonostante continuino a seguirsi). Il motivo? "Le poche attenzioni che Belen avrebbe riservato a Cecilia, soprattutto in questo momento particolare della sua vita in cui è in attesa della sua prima figlia", si legge.