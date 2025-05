video suggerito

I motivi del silenzio social di Ignazio Moser: "Nessuna crisi con Cecilia, è provato dopo la morte di un amico" Il silenzio sui social di Ignazio Moser nel corso delle ultime settimane non avrebbe attinenza alcuna con la presunta crisi con Cecilia Rodriguez o le frizioni, mai confermate, con la cognata Belén. Le motivazioni sarebbero molto più intime e dolorose.

A cura di Stefania Rocco

Il silenzio che Ignazio Moser ha tenuto sui social nel nel corso delle ultime settimane non ha attinenza alcuna con la presunta crisi – poi smentita dalla notizia della gravidanza – con la moglie Cecilia Rodriguez, né con le frizioni – mai confermate – con la cognata Belén che dalla coppia si sarebbe allontanata per ragioni non ancora chiarite. A rivelarlo è il settimanale Chi secondo cui a pesare sullo stato d’animo del ciclista sarebbero ragioni molto più profonde e dolorose: Ignazio starebbe soffrendo a causa della prematura scomparsa di un suo caro amico.

“Ignazio Moser sta soffrendo per la scomparsa di un caro amico”

“Sta affrontando un periodo difficile, ha perso uno dei suoi più cari amici, e si è allontanato temporaneamente dai social”, si legge su Chi magazine, “Non se la sentiva di fare post allegri o sponsorizzazioni, mentre aveva la morte nel cuore. Qualcuno ha pensato a una crisi con Cecilia, ma non era questo il motivo. Anzi, lui e Cecilia contavano i giorni per avere la conferma che la gravidanza procedesse senza complicazioni”. Una conferma fortunatamente arrivata.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez aspettano la loro prima figlia

Sotto il profilo sentimentale, quello che stanno vivendo Ignazio e Cecilia sarebbe un momento molto positivo. Lo sportivo e la influencer sono in attesa della loro prima figlia, Clara Isabel. “Ciao topolina, come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere. Vedere quel bel nasino che spesso copri con le tue manine, come a non volerci rovinare la sorpresa di quando arriverai tra noi…La tua mamma e il tuo papà non vedono l’ora di conoscerti, abbracciarti, amarti e vederti crescere… a presto piccola Clara Isabel”, si legge nel post che la coppia ha pubblicato su Instagram per annunciare la gravidanza.