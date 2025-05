video suggerito

Come si chiamerà la figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: il significato del nome Cecilia Rodriguez dopo settimane di rumors ha confermato la gravidanza, proprio nel giorno della Festa della mamma. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

Come accaduto per Giulia De Lellis, anche Cecilia Rodriguez è stata per settimane al centro del gossip per una presunta gravidanza. Si sono rincorsi diversi rumors, mai smentiti né confermati da lei o dal marito Ignazio Moser. Almeno fino a questo momento. La coppia, infatti, ha finalmente annunciato ufficialmente che presto accoglieranno in famiglia una bambina.

Il significato del nome Clara Isabel

Cecilia Rodriguez ha atteso il giorno della Festa della mamma per dare la bella notizia sui social, a fan e follower. Ha infatti confermato le voci della gravidanza scrivendo:

Ciao topolina, come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere. Vedere quel bel nasino che spesso copri con le tue manine, come a non volerci rovinare la sorpresa di quando arriverai tra noi. La tua mamma e il tuo papà non vedono l’ora di conoscerti, abbracciarti, amarti e vederti crescere… a presto piccola Clara Isabel. P.S: Auguri a tutte le mamme, soprattutto alle nostre che ci hanno dato la possibilità di essere qui.

La modella dunque ha anche svelato sesso e nome della piccola che presto arriverà in famiglia. La bambina si chiamerà Clara Isabel.

Il nome Clara è una variante di Chiara. È di derivazione latina: clarus significa "chiaro", "illustre", "luminoso", "splendente". È dunque un nome che vuole connotare qualcuno per la sua importanza, qualcuno di illustre, rinomato, molto apprezzato e benvoluto. L'onomastico si festeggia infatti l'111 agosto, quello dedicato a Santa Chiara di Assisi, fondatrice delle Clarisse.

Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser nel 2022

Isabel, invece, è un nome molto gettonato in Spagna e Portogallo. È il diminutivo di Isabella che ha la stessa origine semantica del nome Elisabetta (che a sua volta proviene dall’ebraico Elisheva). Rimandano entrambi al significato di "Dio è perfezione" oppure "Dio è giuramento". Isabel, dunque, vuole essere un nome che evoca la devozione, la fedeltà e il profondo rispetto verso il divino.