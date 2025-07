La tutina con le istruzioni per la bimba di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: “Papà puoi farcela”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e suo marito Ignazio Moser (freschi di anniversario di matrimonio) si stanno godendo una romantica estate, la più speciale di tutti. È l'ultima in due, perché presto la famiglia si allargherà. L'influencer, infatti, è incinta e la coppia sta per dare il benvenuto al primo figlio. Non potrebbero essere più felici e la notizia della gravidanza ha reso molto felici anche i fan, che sapevano quanto i due volessero diventare genitori. Il parto è previsto in autunno, dunque mancano ancora poche settimane. Per starsene un po' soli soletti, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono partiti alla volta della Toscana, dove hanno anche festeggiato il compleanno di lui.

Dopo settimane di gossip e rumors, a maggio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno confermato la gravidanza di cui si chiacchierava da un po'. La coppia ha già rivelato sesso e nome del nascituro: accoglieranno in famiglia una bambina e la chiameranno Clara Isabel, lo stesso nome che aveva in un primo momento scelto per la sua femminuccia anche Belén Rodriguez, per poi cambiare idea e optare per Luna Marì.

L'influencer ha molto desiderato questa gravidanza e di recente sui social, chiacchierando coi follower, ha ammesso che non immaginava che fosse così difficile. In particolare, ha confidato di avere difficoltà a metabolizzare i fisiologici cambiamenti del corpo. Ciò non toglie che sia consapevole dell'unicità di questo periodo così speciale: "È un miracolo avere una vita dentro una vita, è bellissimo, ma il cambiamento c'è".

Sicuramente avere accanto un uomo così importante rende tutto più semplice. Lei e il marito sono innamoratissimi e anche Ignazio Moser coltivava da anni il desiderio di paternità, dunque sta vivendo questo momento dando tutto l'amore e il sostegno possibili alla sua compagna.

La coppia sta predisponendo tutto per l'arrivo della loro principessina. Sono già arrivati i primi regali per la piccola e anche loro si stanno divertendo a comprare le prime tutine. Nell'armadio della bimba ce n'è una ironica che prende in giro il papà e le sue abilità. Sulla tutina bianca, infatti, ci sono delle istruzioni per vestirla e l'amorevole incoraggiamento "Papà puoi farcela".