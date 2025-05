Cecilia Rodriguez mostra i primi regali per Clara Isabel: la figlia avrà un set a tema orsetti

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Cecilia Rodriguez è incinta e non potrebbe essere più felice. A meno di un anno dal matrimonio in Toscana, aspetta il suo primo figlio dal marito Ignazio Moser, con il quale sta finalmente coronando il sogno di mettere su famiglia. Ha annunciato la gravidanza a sorpresa sui social, mostrando un pancino già evidente e rivelando sia il nome che il sesso del bebè: l'influencer aspetta una bambina e la chiamerà Clara Isabel. Sebbene per mesi abbia preferito tenere la notizia solo per sé, ora non si nasconde più e si serve di Instagram per condividere i dettagli più adorabili di questo momento magico della sua vita.

I primi regali per Clara Isabel

La gravidanza di Cecilia Rodriguez sembra procedere a gonfie vele ed è lei stessa a documentarlo sui social, dove condivide spesso le piccole novità quotidiane legate alle gravidanza. Se qualche giorno fa aveva mostrato il suo primo look premaman all'insegna della comodità, nelle ultime ore ha fatto un primo piano sui regali ricevutoiper la piccola Clara Isabel. Sebbene non sia ancora nata, è già destinata a diventare una star, basti pensare al fatto che i brand con cui la mamma ha collaborato nel corso della sua carriera la stanno omaggiando con dei doni speciali. Il brand Guess, in particolare, le ha inviato un adorabile kit bebé a tema orsetti che di sicuro tornerà utilissimo nei primi mesi di vita della bimba.

Il ciuccio e la tutina coordinate a tema orsetti

Cecilia Rodriguez ha accompagnato la foto ai regali firmati Guess per la piccola Clara Isabel a due dolcissime emoticon, il cuore rosa e la faccina con gli occhi commossi. Cosa ha ricevuto? Un kit a tema orsetti contraddistinto da un tutina beige decorata all-over con i teddy bear, coordinata a un sacchetto portabiancheria. Non sono mancati gli accessori abbinati, ovvero tre ciucci rosa, il porta ciuccio e il ferma ciuccio. L'influencer ha poi lasciato la sua mano in primo piano, mostrando con orgoglio la fede e l'anello di fidanzamento all'anulare sinistro. Insomma, a quanto pare Cecilia non vede l'ora di diventare mamma: di certo la piccola Clara Isabel sarà super glamour come la mamma fin da neonata.