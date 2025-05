La nuova collana di Cecilia Rodriguez è un dolce omaggio alla figlia Clara Isabel

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Cecilia Rodriguez sta vivendo un momento magico della sua vita: a meno di un anno dal matrimonio è incinta, aspetta la sua prima figlia dal marito Ignazio Moser e non potrebbe essere più felice. Ha dato il dolce annuncio sui social qualche settimana fa, lasciando di stucco i fan con la rivelazione sia del sesso che del nome della bimba, Clara Isabel. Certo, l'insolita "indifferenza" della sorella Belén sta facendo non poco discutere, ma è chiaro che una notizia simile non può che essere vissuta con entusiasmo nonostante le possibili incomprensioni familiari. Ora Cecilia non può fare a meno di mettere in mostra il meraviglioso pancione, anche se ad attirare le attenzioni dei followers è stato un altro dettaglio molto originale.

Lo stile premaman di Cecilia Rodriguez

Da qualche giorno a questa parte Cecilia Rodriguez è volata in Puglia per un evento Me Fui, il brand di bikini che ha fondato con la sorella Belén, e, tra aperitivi al tramonto e una location con maxi piscina privata, sta sfoggiando diversi capi e accessori della nuova collezione. A farle compagnia c'è anche l'amica e futura mamma Giulia De Lellis che, così come lei, sta approfittando della vacanza per dare qualche piccola anticipazione del suo stile premaman per l'estate. Micro bikini, tubini fascianti, abiti da gitana con spacco e scollatura maxi: Cecilia sta dando l'ennesima prova del fatto che in gravidanza non bisogna rinunciare alla sensualità. Il dettaglio che non è passato inosservato? Ha scelto i suoi gioielli in modo tutt'altro che casuale.

Il look premaman di Cecilia Rodriguez

Cosa c'è scritto sulla collana di Cecilia Rodriguez

In vista dell'estate 2025 Cecilia Rodriguez ha seguito uno dei trend più gettonati degli ultimi anni, quello delle multi-collane sottili e di varie lunghezze da portare tutte insieme al collo. A spiccare è il girocollo che ha appena aggiunto alla sua collezione: è in oro giallo e ha delle lettere pendenti tempestate di cristalli che riproducono il nome "Clara Isabel". Il gioiello è firmato Rue des Mille ed è personalizzabile (prezzo 270 euro), così da permettere a chi lo indossa di esprimere la propria personalità con qualcosa di unico. Cecilia ha deciso di rendere omaggio alla figlia in arrivo, dando prova del fatto che non vede l'ora di stringerla tra le braccia. Quante sono le future mamme che prenderanno ispirazione da lei?

