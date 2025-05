video suggerito

Cecilia Rodriguez in gravidanza non rinuncia ai tacchi: col tubino aderente rivela il pancione Cecilia Rodriguez è incinta ma sembra non avere alcuna intenzione di rinunciare allo stile glamour che da sempre la contraddistingue: ecco il look premaman super chic con tubino nero e tacchi a spillo. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cecilia Rodriguez è incinta: a meno di un anno dal matrimonio, aspetta il suo primo figlio da Ignazio Moser e non potrebbe essere più felice. Certo, l’insolito silenzio della sorella Belén sta facendo non poco discutere, ma l’influencer preferisce non lasciarsi travolgere dal gossip e per ora si gode questo momento magico lontana dai riflettori, limitandosi a documentarne alcuni dettagli sui social. Ha già annunciato che aspetta una femminuccia che chiamerà Clara Isabel, dunque ha superato il terzo mese di gravidanza (dettaglio evidente anche dal suo pancino ben visibile). Cosa sta indossando durante la dolce attesa?

Il look premaman elegante di Cecilia Rodriguez

Chi ha detto che lo stile di una donna deve cambiare con la dolce attesa? Sono ormai lontani i tempi in cui spopolavano abiti premaman e oversize, ora tutte le future mamme vogliono esaltare il pancione, mostrandolo con orgoglio con dei look dalle silhouette sinuose e fascianti. A dimostrarlo è stata anche Cecilia Rodriguez, che proprio durante l’ultimo weekend trascorso alle cantine Moser, in Trentino, ha approfittato di una serata chic per lasciar trionfare l’eleganza. Ha indossato il classico tubino nero, un modello aderente e con la gonna midi, abbinandolo a una giacca coordinata che ha portato sbottonata per rivelare le forme della gravidanza. Non ha rinunciato, inoltre, ai tacchi a spillo, da sempre tratto distintivo del suo stile glamour e sensuale.

Cecilia Rodriguez in tubino e tacchi

Lo stile di Cecilia Rodriguez in gravidanza

Nella quotidianità da futura mamma, però, Cecilia ama puntare tutto sulla comodità. Dopo il look sporty di qualche giorno fa scelto per una cena in amicizia, nell’ultimo weekend si è lasciata immortalare tra le cantine Moser in una nuova versione comfy. Al motto di “La pace che mi dà questo posto”, ha postato uno scatto in cui indossa un paio di pantaloncini del pigiama a stampa check, una canotta crop a righe che lascia in vista il pancione e un cardigan di lana beige. Per lei niente scarpe alte questa volta, ha preferito un paio di ciabatte in stile Birkenstock. Insomma, lo stile premaman di Cecilia si sta rivelando particolarmente eclettico, a prova del fatto che sarà una mamma super contemporanea.