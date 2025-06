video suggerito

Cecilia Rodriguez in partenza: il primo viaggio aereo in gravidanza è con ciabatte e trolley griffati

A cura di Valeria Paglionico

Cecilia Rodriguez è incinta, aspetta il suo primo figlio dal marito Ignazio Moser e non potrebbe essere più felice. Ha annunciato la gravidanza a sorpresa sui social a inizio maggio e da allora non ha più nascosto il pancino, anzi, lo mette spesso in mostra tra crop top e tubini fascianti. A differenza di molte star che affrontano la dolce attesa, ha già rivelato il sesso e il nome del bebè in arrivo: è una femminuccia e si chiamerà Clara Isabel. Nelle ultime ore, dopo essere stata in Puglia con le amiche per un evento firmato Me Fui, ha preso il suo primo volo in gravidanza e ne ha approfittato per indossare una serie di "accessori da viaggio" super griffati: ecco quali sono.

Il look da viaggio di Cecilia Rodriguez

Chi ha detto che una donna in gravidanza non può volare? A meno che non sia nel primo trimestre o agli sgoccioli della dolce attesa, si può affrontare un viaggio ad alta quota col pancione (naturalmente dopo aver consultato il medico) e a dimostrarlo è stata Cecilia Rodriguez. Per motivi di lavoro è partita alla volta di Dubai col marito Ignazio Moser e ora si sta godendo le giornate tra relax, mare e tintarella. Il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni dei fan è stato il suo look da viaggio. Ha puntato sulla comodità di un tubino elasticizzato total black e ha poi completato il tutto con degli occhiali da vista con la montatura doppia e scura.

Cecilia Rodriguez con gli accessori griffati

A fare la differenza sono stati gli accessori: a quanto pare Cecilia in partenza non riesce proprio a rinunciare a qualche chicca griffata. Ha infatti indossato un paio di ciabattine Chanel, un modello vintage raso terra con la fascia in pelle trapuntata arricchita dall'iconica doppia C metallica (una variante simile sugli e-commerce di moda di lusso viene venduta a oltre 1.800 euro).

Cecilia in partenza con gli accessori griffati

Per quanto riguarda il bagaglio ha scelto un trolley di Louis Vuitton, quello decorato all-over con la stampa Monogram, il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 2.800 euro. Insomma, a quanto pare Cecilia è una futura mamma che non ha alcuna intenzione di rinunciare al glamour in gravidanza: in quante prenderanno ispirazione da lei per i loro look da partenza?

Trolley Louis Vuitton