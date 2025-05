video suggerito

Il primo look premaman di Cecilia Rodriguez è sporty: l'ironico aneddoto sulla gravidanza Cecilia Rodriguez è incinta, aspetta una figlia da Ignazio Moser e non potrebbe essere più felice. Il suo primo look premaman mostrato sui social? È sporty e super comodo.

A cura di Valeria Paglionico

Cecilia Rodriguez è incinta, a meno di un anno dal matrimonio aspetta il suo primo figlio da Ignazio Moser e non potrebbe essere più felice. Lo ha annunciato a sorpresa nel giorno della Festa della Mamma sui social, dove tra foto col pancino in vista e dolci video di coppia, ha anche rivelato il sesso e il nome del bebè: sarà femmina e si chiamerà Clara Isabel. A poche ore dalla notizia ha poi cominciato a postare le prime Stories a tema gravidanza: ecco qual è l'aneddoto ironico che ha raccontato di questo periodo magico della sua vita e i dettagli del primo look premaman sfoggiato su Instagram.

Il primo look premaman di Cecilia Rodriguez

Se Giulia De Lellis per il suo primo look premaman "pubblico" aveva scelto un adorabile abito confetto, Cecilia Rodriguez ha preferito puntare sulla comodità. Complice il fatto che stava facendo visita a degli amici per cena, ha optato per un completo sporty molto semplice e funzionale ma che ha lasciato il pancino in vista. Ha infatti indossato dei pantaloni della tuta grigi over e a vita bassa e una canotta a righe bianche e blu con lo scollo a V, completando il tutto con un maglioncino poggiato sulle spalle. Collanina d'oro al collo, occhiali da vista con la montatura scura e capelli legati in una coda di cavallo: Cecilia ha lasciato temporaneamente da parte i lustrini e le paillettes, a quanto pare si gode la gravidanza solo con capi comfy.

Cecilia Rodriguez mostra il pancino con il look sporty

L'ironia di Cecilia Rodriguez sulla gravidanza

La gravidanza cambia inevitabilmente le abitudini di una donna: ci si deve prendere cura del proprio corpo e del feto che si porta in grembo e bisogna dire addio ad alcuni alimenti e bevande che potrebbero provocargli problemi di salute. Cecilia Rodriguez lo sta capendo bene e a rivelarlo è stata lei stessa sui social, dove a poche ora dall'annuncio ha raccontato un ironico aneddoto legato a questo magico momento della sua vita. Nella didascalia del selfie in ascensore col pancino in vista ha scritto: "Una volta quando andavo dagli amici portavo una bottiglia di vino, ora una di acqua frizzante". Così come tutte le future mamme, anche la sorella di Belén ha dovuto dire addio agli aperitivi e alle serate alcoliche, ora si gode le uscite con gli amici solo con le bollicine dell'acqua frizzante.