Giulia De Lellis, primo evento di gala col pancione: il look premaman è dedicato alla figlia Priscilla Giulia De Lellis ha partecipato al suo primo evento di gala milanese dopo aver annunciato la gravidanza. Ha messo in mostra il pancino e ha scelto un look che ha reso omaggio alla piccola Priscilla in arrivo.

A cura di Valeria Paglionico

Giulia De Lellis è incinta, aspetta la sua prima figlia dal fidanzato Tony Effe e non potrebbe essere più felice. Lo ha annunciato a sorpresa lo scorso weekend, proprio poco dopo che la notizia della gravidanza era trapelata a sua insaputa sui giornali di gossip, ma i fan sono ugualmente stati felicissimi di averla potuta ammirare meravigliosa col pancione. Insieme al compagno ha inoltre deciso di rivelare in anteprima il nome della bimba: si chiamerà Priscilla (e il papà le ha già dedicato un tatuaggio ad hoc). Nelle ultime ore, dopo aver a lungo mascherato le forme della dolce attesa, l'influencer ha preso parte al suo primo evento di gala con le rotondità in vista: ecco cosa ha indossato per rendere omaggio alla nascitura.

Il primo look premaman di Giulia De Lellis

Fino alla scorsa settimana Giulia De Lellis aveva mascherato il pancino con abiti dalle silhouette over sul ventre (come ad esempio quello ricoperto di rose rosse), ma ora che non deve più nascondere la gravidanza può mettere in risalto le forme. È proprio quanto ha fatto nelle ultime ore a un evento di gala organizzato a Milano da Pasta Garofalo, al quale hanno partecipato sia lei che altre famose influencer, da Cecilia Rodriguez a Giulia Salemi. Per l'occasione Giulia ha voluto curare il suo look nei minimi dettagli, scegliendolo tutt'altro che per caso. Per la prima apparizione pubblica in versione premaman ha puntato sul rosa, colore con cui ha reso omaggio alla piccola Priscilla in arrivo.

Giulia De Lellis all'evento di Pasta Garofalo

Chi ha firmato l'abito rosa di Giulia De Lellis

Il primo vero look premaman di Giulia De Lellis è firmato Magda Butrym x H&M ed è un perfetto mix di stile romantico e glamour. L'abito rosa dell'influencer, in particolare, è un modello aderente e drappeggiato che fascia le forme: ha le maniche lunghe, il collo alto, la gonna corta e una rosa di tessuto applicata sul lato del fianco.

Magda Butrym x H&M

Facendo parte di una collezione prodotto in limited edition, attualmente risulta sold-out. Non sono mancati degli ulteriori dettagli pink, dalla mini Kelly bag di Hermès ai sandali mules col maxi fiore rosa sul tacco (sempre di Magda Butrym x H&M). Insomma, il mondo di Giulia si è colorato di rosa: di sicuro quando nascerà Priscilla seguirà la mania degli outfit mini-me.

Giulia De Lellis in Magda Butrym x H&M