Quanto costa il vestito di rose che Giulia De Lellis ha indossato dopo la notizia della gravidanza Nelle ultime ore si è parlato molto di Giulia De Lellis e della presunta gravidanza (aspetterebbe il primo figlio da Tony Effe). Sui social ha preferito non commentare il gossip, ha portato l'attenzione sul suo appariscente abito di rose rosse.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri il nome di Giulia De Lellis ha fatto il giro del web: durante lo scorso weekend trascorso a Villa D'Este col fidanzato Tony Effe, è stata paparazzata dal settimanale Chi e dalle foto sarebbe evidente il pancino della gravidanza. Al momento la coppia ha preferito mantenere un certo riserbo sulla questione, solo l'influencer, attualmente a Londra per motivi di lavoro, sui social ha lasciato intendere di non voler commentare il gossip dicendo: "Invece di rompere le palle con certe cose completamente inappropriate e fuori luogo nel momento in cui non arrivano dai diretti interessati, vogliamo parlare della bellezza del mio vestito?". Chi ha firmato l'abito di rose che Giulia ha indossato dopo la notizia della presunta dolce attesa?

Chi ha firmato l'abito con le rose rosse di Giulia De Lellis

Mentre sui social impazza la notizia della gravidanza, Giulia De Lellis è a Londra per motivi di lavoro: ieri sera ha partecipato a un esclusivo evento del brand Jo Malone e ha colto l'occasione per dare il meglio di lei in fatto di stile. Niente abiti fascianti o tubini aderenti: che si tratti di un caso o di una scelta voluta, la cosa certa è che ha preferito non portare l'attenzione sulle forme, così da "mascherare" l'eventuale pancino.

Giulia De Lellis in Magda Butrym x H&M

L'influencer è apparsa letteralmente ricoperta di appariscenti rose rosse con un mini dress della collezione firmata da Magda Butrym x H&M. Il vestito "bouquet" è in satin, ha le spalline sottili e lo scollo a cuore profondissimo ed è tempestato di volant simili a petali ma con l'anima in metallo che dona volume e struttura. Qual è il prezzo del capo? Sul sito ufficiale di H&M viene venduto a 499 euro ma è disponibile solo in pochissime taglie.

Magda Butrym x H&M

Giulia De Lellis con la borsa di lusso

Per completare l'outfit rosso fuoco Giulia De Lellis ha scelto degli accessori a contrasto in total black. Ha abbinato l'abito di rose a un paio di collant neri velati e a una mini Kelly bag di Hermès (prezzo oltre 26.000 euro). Naturalmente non ha rinunciato ai tacchi alti, per la precisione un paio di pumps di pelle dark. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti legati in una coda di cavallo alta e tiratissima, mettendo in risalto il make-up curatissimo con focus su guance e labbra. Che la notizia della gravidanza sia vera o meno, non importa, l'unica cosa certa è che Giulia riesce sempre a essere meravigliosa e glamour.