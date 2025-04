video suggerito

Giulia De Lellis dopo la notizia della sua gravidanza: “Non rompete le palle, inappropriati e fuori luogo” A poco dalla notizia della sua gravidanza, Giulia De Lellis ha condiviso sul suo profilo Instagram un video in cui sembrava commentare il gossip su di lei. “Parliamo d’altro” ha messo in chiaro l’influencer. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A poco dalla notizia della gravidanza, Giulia De Lellis ha condiviso su Instagram un video in cui sembrava riferirsi al gossip. L'influencer è apparsa infastidita, lanciando una frecciatina riferita probabilmente ai primi commenti ricevuti: "Parliamo d'altro".

Giulia De Lellis: "Non rompete le palle, siete fuori luogo"

Tra le Instagram story dell'influencer è comparso un video in cui sembrava commentare l'ultimo gossip sul suo conto. Nel pomeriggio di martedì 29 aprile, infatti, sul web è iniziata a circolare la notizia della sua gravidanza. "Invece di rompere le palle con certe cose completamente inappropriate e fuori luogo nel momento in cui non arrivano dai diretti interessati, vogliamo parlare della bellezza del mio vestito?" Sono queste le parole che ha affidato al suo profilo, lasciando intendere che per il momento lei e il suo fidanzato Tony Effe non hanno alcuna intenzione di diffondere ulteriori dettagli. Nei filmati successivi, infatti, ha continuato a parlare del suo outfit, senza indugiare oltre.

Giulia De Lellis incinta: "Il figlio che aspetta da Tony Effe nascerà in autunno"

A diffondere la notizia della gravidanza dell'influencer è stato il settimanale Chi. "Il rapper e l'influencer hanno trascorso un weekend a Villa D'Este, ma non sono in due – si legge sul profilo del magazine – Sotto l'ampia giacca di lei, un pancino appena accennato svela la lieta notizia: in autunno diventeranno genitori". A corredo di queste parole una foto dell'influencer con indosso un'ampia giacca che non nascondeva, però, un accenno di pancia. Da tempo sui social si rincorrevano le voci che De Lellis fosse in dolce attesa, mai confermate dalla coppia. Secondo gli esperti del Gossip, infatti, i due – insieme dalla scorsa estate – avrebbero voluto aspettare ancora un po' prima di rivelare l'informazione.