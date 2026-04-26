Tony Effe e Giulia De Lellis, il battesimo di Priscilla con la benedizione di Papa Leone

Tony Effe pubblica sui social le foto del battesimo della figlia avuta con Giulia De Lellis. Tra gli elementi che hanno catturato l’attenzione c’è anche un particolare significativo: la benedizione apostolica di Papa Leone.

Tony Effe e Giulia De Lellis hanno celebrato il battesimo della piccola Priscilla, condividendo sui social alcuni momenti della giornata. A raccontare l’evento è stato il rapper, che attraverso una serie di scatti ha mostrato dettagli e atmosfere di una cerimonia vissuta tra emozione e partecipazione.

Tra gli elementi che hanno catturato l’attenzione c’è anche un particolare significativo: la benedizione apostolica di Papa Leone, ottenuta attraverso una richiesta formale e mostrata tra i ricordi della giornata. Un gesto che aggiunge un valore simbolico e spirituale alla celebrazione, rendendo il battesimo ancora più speciale per la famiglia.

Le foto del battesimo pubblicate da Tony Effe

Le immagini condivise restituiscono il racconto di una festa curata nei dettagli, dagli allestimenti del rinfresco alle decorazioni, fino alle torte scenografiche che hanno caratterizzato il momento conviviale. Al centro, naturalmente, Tony Effe e Giulia De Lellis, sorridenti e visibilmente coinvolti in un momento così importante della loro vita.

Pochi gli indizi sulla location e sulla chiesa scelta per la cerimonia, ma quanto basta per costruire il racconto di una giornata pensata per essere vissuta e ricordata. Un equilibrio tra condivisione e riservatezza che la coppia sembra mantenere anche nei momenti più significativi. Il battesimo arriva mentre continuano a circolare voci su un possibile matrimonio.

Nelle scorse settimane Giulia De Lellis aveva raccontato di una proposta ricevuta quasi per gioco da Tony Effe: l’idea di volare a Las Vegas per sposarsi. Un’ipotesi suggestiva ma non del tutto in linea con i desideri dell’influencer, che ha spiegato di immaginare un matrimonio in Italia, con valore legale e la presenza di familiari e amici. In attesa di capire se e quando arriveranno i fiori d’arancio, la coppia si gode questo momento, segnato da una tappa importante come il battesimo di Priscilla, impreziosito anche da un riconoscimento simbolico come la benedizione papale.

Come si ottiene la benedizione apostolica del Papa

Ma come si ottiene la benedizione apostolica papale? Ovviamente, questo tipo di Benedizione è speciale, pertanto può essere richiesta solo ed esclusivamente in alcuni casi. Tra questi, annoveriamo i primi tre sacramenti previsti dalla Chiesa Cattolica, ovvero: il Battesimo, la Prima Comunione e la Cresima. Ottenere questa benedizione è legato a una richiesta specifica gestita dall’ Elemosineria Apostolica, che ha il ruolo di svolgere a nome del Santo Padre il servizio di assistenza verso i poveri e per fare ciò utilizza le offerte che da tutto il mondo arrivano dai fedeli anche grazie alla richiesta di Benedizioni come quella fatta da Tony Effe e Giulia De Lellis.