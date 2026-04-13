“Tony Effe e Giulia De Lellis si sposano”, l’indizio delle foto in atelier e la prova degli abiti

Giulia De Lellis e Tony Effe si sposano? Si è riacceso il gossip sulle nozze della coppia dopo che l’influencer ha pubblicato alcuni scatti in un atelier scrivendo “sono emozionata”. Il rapper però era stato chiaro a riguardo, raccontando di non voler convolare a nozze (almeno per il momento).

Si è riacceso il gossip del matrimonio di tra Giulia De Lellis e Tony Effe. L'influencer ha pubblicato su Instagram alcune immagini in cui parla di "abito da sposi" e preparativi per le nozze, lasciando il dubio che possa trattarsi delle loro. Lo scorso ottobre sono diventati genitori per la prima volta della piccola Priscilla e già a inizio marzo avevano parlato dell'argomento matrimonio, raccontando di avere una visione opposta: se lei vorrebbe coronare questo desiderio nel breve periodo, lui non è esattamente della stessa opinione.

A riaccendere le indiscrezioni sono stati alcuni scatti pubblicati da De Lellis sul suo profilo Instagram, che la mostrano in un atelier da sposa, sembrerebbe in attesa di provare alcuni vestiti. In una prima foto, l'influencer ha scritto: "In attesa di vedere l'abito dello sposo", senza aggiungere nessun altro dettaglio. Lo sposo in questione è Tony Effe o si tratta magari di una coppia di amici? Nessuna conferma o smentita. Stessa situazione anche per la sposa: la foto di un abito firmato Chanel e la didascalia che recita "Ora tocca alla sposa". Infine un'ultima foto, un selfie allo specchio di De Lellis, in cui scrive: "Sono emozionata".

Ma quindi, Giulia De Lellis e Tony Effe si sposano o no? Questi ‘indizi' sembrano far pensare a un sì, anche se solo qualche mese fa la coppia aveva parlato pubblicamente della loro visione opposta riguardo al tema nozze. Il rapper aveva frenato l'idea del matrimonio spiegandone anche il motivo in un'intervista a Le Iene: "Non mi piace stare al centro dell'attenzione, non mi piace fare le feste". All'esatto estremo invece De Lellis, che fin da quando è piccola sogna l'abito bianco e vorrebbe coronare questo desiderio, ironizzando anche sul tema con alcuni scatti. "È un dibattito che avrà avanti per molto tempo", aveva anche aggiunto Tony Effe, lasciando in sospeso la questione.