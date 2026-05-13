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Giulia De Lellis: “Sono vittima di stalking, hanno diffuso online dati sensibili di mia figlia Priscilla”

Giulia De Lellis ha raccontato di essere vittima di “stalking, diffamazione e continue violazioni della sua privacy” dal 2023. L’influencer ha spiegato che gli episodi hanno coinvolto non solo lei in prima persona, ma anche la sua famiglia e la piccola Priscilla: “Hanno diffuso online dati e informazioni sanitarie estremamente sensibili riguardanti mia figlia, una neonata”.
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A cura di Elisabetta Murina
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Giulia De Lellis vittima di stalking e diffamazione. L'influencer, da poco mamma della piccola Priscilla, ha raccontato per la prima volta di aver subito continue violazioni della sua privacy e di quelle della sua famiglia, che hanno coinvolto anche la figlia. Gli episodi sono iniziati nel 2023 e la diretta interessata sta procedendo per vie legali.

In una storia pubblicata su Instagram, De Lellis ha parlato pubblicamente per la prima volta di quello che le sta accadendo, spiegando di aver avviato già diversi procedimenti, alcuni dei quali già conclusi mentre altri ancora in corso. "Per quanto riguarda i miei familiari, le accuse rivolte nei loro confronti si sono già concluse con piena e definitiva assoluzione", ha spiegato. E ha poi aggiunto: "In relazione agli altri procedimenti avviati a mia tutale, le indagini svolte fino ad oggi hanno confermato la fondatezza delle mie denunce, con conseguente rinvio a giudizio dell'imputato e sono attualmente pendenti diversi processi davanti all'Autorità Giudiziaria". 

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Nonostante la situazione giudiziaria, ha fatto sapere De Lellis, "gli attacchi sono continuati" e hanno coinvolto persone a lei vicine con "accuse gravi, false e totalmente infondate". Uno degli episodi più scioccanti è quello che ha coinvolto la figlia Priscilla, nata lo scorso ottobre dalla relazione con Tony Effe, i cui dati e informazioni sanitarie sensibili sono stati diffusi online e divulgati senza nessuna autorizzazione: "Parliamo di una bambina. Di dati privati legati alla nascita di una minore esposti pubblicamente durante uno dei momenti più delicati della mia vita: il post parto". L'influencer ha concluso: "Essere un personaggio pubblico non autorizza nessuno a oltrepassare ogni limite morale e legale, né tantomeno a colpire la mia famiglia o coinvolgere una bambina innocente". 

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