Tony Effe sul matrimonio con Giulia De Lellis: “Lei vorrebbe tanto, io no”, poi spiega il motivo

Dimenticate, almeno per un attimo, la spavalderia dei testi trap e l'immagine da "cattivo ragazzo". Tony Effe ha deciso di mostrare il suo lato più intimo e inedito a Le Iene. Parlando con Nicolò De Divitiis durante lo speciale Sanremo, il rapper si è raccontato a cuore aperto, mettendo al centro del suo mondo la figlia Priscilla e la compagna Giulia De Lellis, rivelando come la paternità abbia radicalmente cambiato le sue priorità.

Tony Effe e la nuova vita da papà

Le parole di Tony Effe colpiscono per la loro inaspettata tenerezza. "State con i vostri bambini, soprattutto quando sono piccoli perché lo saranno una sola volta nella vita. Se ti perdi quel momento è finita", ha dichiarato nel programma in onda su Italia 1, lanciando un messaggio ai genitori che lo seguono. Un cambiamento profondo per chi ha costruito la propria carriera su basi decisamente meno sentimentali: "Io sto tutti i giorni con mia figlia, tutti. In questo momento sono molto concentrato sulla famiglia". A favorire questa metamorfosi è stata senza dubbio la relazione con l'influencer Giulia De Lellis. Il romano non nasconde l'importanza della compagna nel suo percorso di crescita: "Lei è una ragazza con la testa sulle spalle: è super brava e mi ha migliorato tanto su tutto, soprattutto sui rapporti umani e le emozioni".

Il nodo del matrimonio con Giulia De Lellis

Se la vita a tre procede a gonfie vele, c’è però un argomento che sembra dividere la coppia: il matrimonio. Giulia De Lellis, che ha definito questa nuova quotidianità "faticosa ma meravigliosa", non ha mai nascosto il sogno di salire all'altare. Tuttavia, Tony Effe frena bruscamente sull'ipotesi delle nozze, spiegando le sue ragioni. "Lei vorrebbe tanto sposarsi, io invece no perché non mi piace stare al centro dell’attenzione, non mi piace fare le feste", ha confessato il rapper a De Divitiis. Una divergenza di opinioni che promette di animare le discussioni domestiche ancora per un bel po': “È un dibattito che andrà avanti per molto tempo”, ha concluso sorridendo. Resta da capire chi dei due, alla fine, riuscirà a convincere l’altro.