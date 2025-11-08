Giulia De Lellis e Tony Effe rispondono alle voci di crisi e fine della loro storia dopo la nascita di Priscilla. Come? Festeggiando il primo mese della bambina con una torta e tante foto di loro tre più uniti che mai. “Il tempo sta passando così in fretta”, scrive la beauty influencer sui social.

Giulia De Lellis e Tony Effe rispondono alle voci di crisi e fine della loro storia dopo la nascita di Priscilla. Come? Festeggiando il primo mese della bambina con una torta e tante foto di loro tre più uniti che mai. "Il tempo sta passando così in fretta", scrive la beauty influencer sui social.

La notizia della loro relazione al capolinea aveva messo radici sul web dopo due indiscrezioni: quelle di Amedeo Venza e di Alessandro Rosica, esperti di gossip sui social. Il primo aveva scritto che c'è "aria di crisi" ma la coppia stava mantenendo il dovuto riserbo nella speranza che si potesse superare e che a dirglielo erano state "persone molto vicine a loro". Rosica invece ha parlato di un allontanamento avvenuto subito dopo il parto, quando "si sarebbero pian piano distaccati", e che sarebbe stata "solo questione di tempo" perché si rendesse pubblica questa condizione.

Mentre queste voci si rincorrevano e alimentavano l'attenzione mediatica sulla coppia, De Lellis e Tony Effe tacevano. Nessuno dei due ha voluto smentire via social né in altro modo, ma hanno comunque trovato un escamotage perché le immagini parlassero al posto loro. L'occasione è stato il primo mese di vita di Priscilla: una torta, tante foto di famiglia, mood d'amore e la proiezione di una famiglia verso un futuro roseo in tre. Le foto ovviamente hanno messo a tacere per il momento questa insistente scure sul loro rapporto e riportato sotto la lente l'armonia di due neo genitori pazzi della loro primogenita.

Giulia De Lellis aveva anche parlato serenamente nelle sue storie Instagram di un periodo molto impegnativo lato materno, ché la piccola è in quella fase di attaccamento alla mamma tale da toglierle la possibilità di lavorare come prima. "Mi chiedete se mi sono ritoccata o sono tornata dal chirurgo, la risposta no, anche perché in gravidanza e quando si allatta non si può", ha aggiunto in risposta alle insistenti domande dei fan sul suo aspetto.