Giulia De Lellis e la maternità: “In pigiama fino alle 12 senza neanche una doccia, non so come riesco a lavorare”

A due mesi dalla nascita di Priscilla, la sua prima figlia avuta con Tony Effe, Giulia De Lellis sta mostrando ai follower un lato della maternità che spesso fatica a trovare spazio sui social: quello vero, quotidiano, atto di pianti improvvisi e di giornate che iniziano e finiscono senza che si riesca a portare a termine tutto ciò che si aveva in mente.

“Stamattina sono stata in pigiama fino alle 12 senza riuscire a farmi una doccia”, racconta nelle storie, mentre gira intorno al tavolo cantando per provare a calmare la piccola. Priscilla è nata a fine settembre e ha ribaltato la vita dell’influencer, che non nasconde quanto questo nuovo equilibrio sia ancora difficile da trovare. “Non so come ho fatto a lavorare da casa”, ammette, mettendo in luce un tema che molte madri conoscono bene: conciliare neonati e impegni professionali quando tutto avviene dentro quattro mura. Da quando è diventata mamma, l'influencer e imprenditrice ha deciso di raccontare la maternità senza filtri.

Accanto a lei c’è Tony Effe, con cui l’influencer ha costruito un rapporto solido soprattutto durante la gravidanza. Giulia ha raccontato più volte quanto l’arrivo della bambina abbia creato una nuova complicità nella coppia. La scena che molti genitori hanno riconosciuto è quella che ha acceso il dibattito: De Lellis avvolta nel pigiama, Priscilla in braccio che piange senza tregua, e il lavoro che resta in sospeso. Non un lamento, ma la fotografia fedele di una realtà che riguarda tante donne che si ritrovano a fare la mamma e la professionista allo stesso tempo, senza la possibilità di staccare. “Ci sono giorni che vanno così”, dice. E il messaggio, più che una confessione, suona come un invito a smettere di giudicarsi: non è una sconfitta se non si riesce a fare tutto, se quel giorno il lavoro resta indietro. È semplicemente la vita con un neonato.