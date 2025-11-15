Giulia De Lellis e l’allattamento: “Ho avuto una brutta mastite, ho potuto nutrire Priscilla per meno di un mese”

Giulia De Lellis racconta i problemi con l’allattamento in una diretta sui social. L’influencer spiega di aver avuto una mastite molto dolorosa: “Dopo poco mi è andato via il latte, sono stata sfortunata”.

Negli ultimi giorni De Lellis è tornata sui social per affrontare uno degli aspetti più delicati e meno raccontati del post parto: l’allattamento. L’influencer ha scelto di condividere un frammento molto personale della sua maternità, spiegando che il percorso con la piccola Priscilla non è stato quello che immaginava. In una lunga diretta, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha ripercorso i momenti più difficili vissuti nelle prime settimane dopo il parto.

Il racconto sulla mastite e l’interruzione dell’allattamento

Negli ultimi anni numerosi volti pubblici hanno iniziato a parlare apertamente delle fatiche del post parto, rompendo il mito della maternità perfetta. In questo solco si inserisce anche l’imprenditrice digitale, che ha voluto aprirsi sui suoi problemi con l’allattamento. De Lellis ha spiegato di aver affrontato una mastite – un'infiammazione del seno, spesso infettiva – che le ha impedito di proseguire: "Sono stata proprio sfortunata, ve lo avevo accennato. Ho avuto una mastite devastante e dopo poco mi è andato via il latte. Tra una cosa e l’altra ho allattato meno di un mese".

L’influencer ha raccontato di essersi preparata con integratori e prodotti specifici, convinta di poter vivere l’esperienza senza complicazioni, ma l’infiammazione ha cambiato completamente le cose: "Mi è rimasta una scatolina che non sono neanche riuscita a finire, sono stata davvero molto sfortunata", ha detto.

Il messaggio alle madri: “Non siete sole”

Raccontare la propria fragilità non è stato semplice, ma l’ex del GF Vip ha chiarito il motivo per cui ha scelto di farlo: sostenere tutte le donne che si trovano nella sua stessa situazione e che spesso vivono difficoltà simili in silenzio. "L’allattamento è un argomento immenso di cui si parla ancora poco. Forse perché ogni storia è estremamente personale e parlarne è molto complicato", ha spiegato, invitando le mamme a non sentirsi inadeguate o colpevoli.

Il suo intervento si aggiunge a un cambiamento culturale sempre più evidente: la volontà, da parte di molte figure dello spettacolo e dei social, di mostrare anche la parte faticosa, imprevista e imperfetta della maternità. Un modo per normalizzare le difficoltà, togliere pressione e far capire che ogni percorso è unico e altrettanto valido.