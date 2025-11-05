Giulia De Lellis: “La nuova vita in 3 è meravigliosa ma molto faticosa. Un figlio è un grande cambiamento”

Giulia De Lellis ha raccontato su Instagram come procede la “nuova vita in 3” dopo la nascita della piccola Priscilla, avuta con il compagno Tony Effe. L’influencer ha spiegato: “È meravigliosa ma molto faticosa. Un figlio ti cambia la vita, non è un modo di dire”.

Come Cecilia Rodriguez, anche Giulia De Lellis è alle prese con le prime settimane da mamma. L'influencer ha partorito la piccola Priscilla Rapisarda lo scorso 8 ottobre, la prima figlia nata dall'amore con Tony Effe.

Dopo il parto era tornata a casa e aveva ringraziato tutti coloro che l'hanno aiutata in un momento così bello e delicato della sua vita, dai medici al compagno, che non l'ha mai lasciata sola. Per qualche giorno era poi sparita dai social e, una volta tornata, aveva spiegato di aver avuto qualche problema di salute: "Ho avuto la febbre a 39, un'infiammazione da mastite". Ora De Lellis è tornata a dedicarsi completamente alle sue attività e alle cure della bambina. In un video pubblicato su Instagram, mentre si preparava per uscire, ha raccontato come è la "nuova vita in 3", che ha tanto desiderato.

"Siamo ufficialmente tornati a Milano e abbiamo iniziato questa nuova vita in tre, che è molto molto faticosa ma ovviamente meravigliosa", ha spiegato De Lellis, che vive e lavora a Milano, mentre la figlia è nata a Roma. L'influencer ha spiegato di star affrontando un cambiamento radicale, difficile ma meraviglioso: "È intenso. Quando ti dicono che un figlio ti cambia la vita non è un modo di dire. Sembra una frase fatta, ma in realtà non lo è, prendetela alla lettera. É un cambiamento che, se siete disposti a fare e lo fate con consapevolezza, è meraviglioso".

Così come Cecilia Rodriguez, anche Giulia De Lellis ha mostrato ai followers che la seguono quali prodotti ha usato per prendersi cura del suo corpo durante la gravidanza, come ad esempio oli per il corpo per evitare smagliature. Rodriguez ha anche spiegato di star rimettendosi in forma piano piano, senza alcuna fretta o consiglio alimentare, mentre l'influencer non si è ancora espressa sull'argomento per il momento.