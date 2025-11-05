Cecilia Rodriguez dopo il parto: “Sto tornando in forma senza fretta, non è il momento di mettersi a dieta”

Cecilia Rodriguez sta raccontando le prime settimane da mamma della piccola Clara Isabel, nata dall’amore con Ignazio Moser. L’influencer ha parlato di come sta tornando in forma e di quali prodotti ha usato per il suo corpo, tra cui uno che le ha regalato Giulia De Lellis.

Cecilia Rodriguez sta vivendo le prime settimane da mamma dopo la nascita della piccola Clara Isabel, avuta con il marito Ignazio Moser. L'influencer continua a raccontare sui social la sua quotidianità, dalla cura della bambina alle attenzioni rivolte al suo corpo.

In alcune stories Instagram, la neo mamma ha raccontato che sta "tornando in forma piano piano" dopo il parto, senza avere alcuna fretta di recuperare. “Bisogna imparare ad ascoltare il proprio corpo e rispettarlo, perché ha i suoi tempi", ha spiegato riprendendosi mentre è in bagno davanti allo specchio. La neo mamma ha poi precisato che al momento non intende seguire nessun consiglio alimentare: "Non è il momento di mettersi a dieta: i medici mi hanno consigliato di mangiare bene e abbastanza, perché con l’allattamento serve tanta energia”.

Cecilia Rodriguez ha poi mostrato la sua routine di bellezza durante la gravidanza, in particolare quale tipologia di oli per il corpo ha scelto di usare per rendere più elastica la pelle ed evitare smagliature. Uno di questi, come ha raccontato, le è stato regalato da Giulia De Lellis. "Sapete che è esperta", ha detto parlando dell'influencer e amica, a sua volta da poco mamma della piccola Priscilla, avuta con il compagno Tony Effe.