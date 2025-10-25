spettacolo
video suggerito
video suggerito

Cecilia Rodriguez rompe il silenzio dopo il parto e svela come sta Clara Isabel: “Siamo al settimo cielo”

A poco meno di dieci giorni dal parto, Cecilia Rodriguez torna a mostrarsi in video sui social e racconta i primi giorni di vita di sua figlia Clara Isabel, nata dall’amore con Ignazio Moser. Le parole dell’influencer: “È sanissima, mangia e sembra molto buona”.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Sara Leombruno
348 CONDIVISIONI
Immagine

A dieci giorni dal parto, Cecilia Rodriguez è tornata sui social per raccontare i suoi primi giorni da mamma di Clara Isabel, la bambina nata dall’amore con Ignazio Moser. In un video pubblicato su Instagram, l’influencer è apparsa serena e raggiante, con la voce ancora carica di emozione. Ha spiegato di voler condividere la sua gratitudine per “tutto l’amore ricevuto” in questo periodo così intenso, fatto di messaggi, regali e attenzioni da parte di amici, familiari e fan.

Cecilia ha voluto ringraziare in modo particolare la madre, Veronica Cozzani, che le è stata accanto nei giorni precedenti al parto cucinando per lei e Ignazio. Un gesto, racconta, che le ha permesso di riposarsi e affrontare con più calma la nuova quotidianità da neogenitori. L’influencer ha poi rassicurato i suoi follower sullo stato di salute della piccola: Clara Isabel, ha raccontato, è una bambina “tranquilla, sana e molto buona”. Mangia, dorme e lascia ai genitori il tempo di adattarsi alla nuova routine. “Siamo al settimo cielo – ha detto – ci stiamo godendo ogni singolo momento, è più bella di quanto avessi mai immaginato”.

Immagine

Nel video, Cecilia ha anche condiviso una riflessione più personale, raccontando come questo periodo le abbia fatto riscoprire l’affetto delle persone che la circondano. “Ogni tanto mi fermo a pensare che qualcosa di buono nella vita devo averla fatta, perché ci è tornato indietro tanto amore”, le parole.

Leggi anche
Belen Rodriguez con la nipotina Clara Isabel, la foto testimonia la serenità ritrovata con la sorella Cecilia

Clara Isabel è la prima figlia per la coppia, insieme dal 2017 dopo essersi conosciuta al Grande Fratello Vip. Negli ultimi anni, Cecilia e Ignazio hanno costruito un rapporto solido, lontano dai riflettori e dai gossip, e ora vivono la loro felicità più grande tra notti insonni, coccole e una nuova vita che, come ha raccontato lei stessa, “ha già cambiato tutto, nel modo più bello possibile”.

Personaggi
348 CONDIVISIONI
Immagine
È morto Mauro Di Francesco, l'attore volto delle commedie Anni 80
I problemi di salute in passato: l'abuso di alcol e il trapianto di fegato
Jerry Calà dice addio a Mauro Di Francesco: "Quanta vita condivisa, buon viaggio amico mio"
Gli inizi con Strelher, la popolarità con Sapore di mare 2 e Abbronzatissimi
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views