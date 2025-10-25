Cecilia Rodriguez rompe il silenzio dopo il parto e svela come sta Clara Isabel: “Siamo al settimo cielo”

A dieci giorni dal parto, Cecilia Rodriguez è tornata sui social per raccontare i suoi primi giorni da mamma di Clara Isabel, la bambina nata dall’amore con Ignazio Moser. In un video pubblicato su Instagram, l’influencer è apparsa serena e raggiante, con la voce ancora carica di emozione. Ha spiegato di voler condividere la sua gratitudine per “tutto l’amore ricevuto” in questo periodo così intenso, fatto di messaggi, regali e attenzioni da parte di amici, familiari e fan.

Cecilia ha voluto ringraziare in modo particolare la madre, Veronica Cozzani, che le è stata accanto nei giorni precedenti al parto cucinando per lei e Ignazio. Un gesto, racconta, che le ha permesso di riposarsi e affrontare con più calma la nuova quotidianità da neogenitori. L’influencer ha poi rassicurato i suoi follower sullo stato di salute della piccola: Clara Isabel, ha raccontato, è una bambina “tranquilla, sana e molto buona”. Mangia, dorme e lascia ai genitori il tempo di adattarsi alla nuova routine. “Siamo al settimo cielo – ha detto – ci stiamo godendo ogni singolo momento, è più bella di quanto avessi mai immaginato”.

Nel video, Cecilia ha anche condiviso una riflessione più personale, raccontando come questo periodo le abbia fatto riscoprire l’affetto delle persone che la circondano. “Ogni tanto mi fermo a pensare che qualcosa di buono nella vita devo averla fatta, perché ci è tornato indietro tanto amore”, le parole.

Clara Isabel è la prima figlia per la coppia, insieme dal 2017 dopo essersi conosciuta al Grande Fratello Vip. Negli ultimi anni, Cecilia e Ignazio hanno costruito un rapporto solido, lontano dai riflettori e dai gossip, e ora vivono la loro felicità più grande tra notti insonni, coccole e una nuova vita che, come ha raccontato lei stessa, “ha già cambiato tutto, nel modo più bello possibile”.