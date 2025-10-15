Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori: l’annuncio della nascita di Clara Isabel

Oggi, mercoledì 15 ottobre 2025, è nata la prima figlia di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. L’ex concorrente del Grande Fratello e ciclista ha pubblicato le prime foto con Clara Isabel: “Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo”, la dedica social.

Con un post su Instagram Ignazio Moser ha annunciato la nascita di Clara Isabel Moser, la prima figlia con la moglie Cecilia Rodriguez. L'ex concorrente del Grande Fratello e ciclista ha postato le prime immagini con la bimba: "La tua mamma è la donna più forte del mondo", le parole.

L'annuncio della nascita di Clara Isabel Moser

"15.10.2025. Clara Isabel Moser. Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo. Vi amo": con queste parole Ignazio Moser ha annunciato la nascita di Clara Isabel Moser, la prima figlia con la moglie, sposata nel giugno 2024, Cecilia Rodriguez. Nelle foto, le prime immagini del neo papà con la neonata tanto attesa e desiderata.

Tantissimi sono i messaggi arrivati per la coppia in queste ore: da Sonia Lorenzini a Massimiliano Rosolino, Beatrice Valli e Valentina Persia, tutti i volti noti del piccolo schermo italiano, cari amici di entrambi, hanno fatto gli auguri ai neo genitori che desideravano di diventare genitori da anni.

La gravidanza attesa per cinque anni

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sognavano da anni di diventare genitori. A Verissimo, un mese fa, la famosa influencer e imprenditrice aveva raccontato di aver tanto desiderato un figlio che, dopo anni, stava per arrivare. "Non riuscivamo ad avere figli. Ci siamo disperati" – ha raccontato la sorella di Belen a Silvia Toffanin – "Volevo che succedesse tutto in modo naturale, mi chiedevo ‘perché?'. Tutti i mesi mi veniva da piangere, poi è accaduto nel momento giusto ma mi sono dovuta far aiutare dalla scienza, ho fatto un trattamento, mi sono convinta ed è andata bene", disse. Circolavano da giorni le notizie che la Rodriguez era vicina al parto: "Ti stiamo aspettando" aveva scritto lei su Instagram, in un post che la ritraeva in posa con il marito e il pancione in bella vista. Dopo cinque anni, sono riusciti a realizzare il loro sogno.