Cecilia Rodriguez: “La gravidanza attesa 5 anni. Litigio con Belen? Può capitare ma nulla di grave”

Una gravidanza tanto attesa, cercata per anni e trovata, finalmente. Cecilia Rodriguez ha trovato solo negli ultimi mesi il sorriso, con l'annuncio della dolce attesa lo scorso maggio. La sorella di Belen metterà al mondo la sua prima figlia Clara Isabel a ottobre e, raccontandosi a Verissimo, racconta tutte le difficoltà di questi anni, vissuti con Ignazio Moser: "Ho desiderato tanto questo momento, ho aspettato tanto e un po' è come se non ci credessi. Ogni giorno imparo qualcosa di nuovo. Sono felice”, sono le sue parole mentre parla di come sta affrontando questo momento speciale".

“Più di cinque anni per restare incinta”

“Io e Ignazio non riuscivamo ad avere figli – ha raccontato Cecilia a Silvia Toffanin – Ci ho provato per più di cinque anni ma penso che sia arrivata nel momento giusto questa gravidanza, ci vedo cresciuti entrambi”. Un periodo nel quale la coppia, nata nella casa del Grande Fratello Vip e in grado di resistere per molti anni, ha vissuto difficoltà legate proprio alla sofferenza per un figlio che non arrivava. Ha raccontato: "Ci siamo disperati. Volevo che succedesse tutto in modo naturale, mi chiedevo ‘perché. Tutti i mesi mi veniva da piangere poi è accaduto nel momento giusto ma mi sono dovuta far aiutare dalla scienza, ho fatto un trattamento, mi sono convinta ed è andata bene".

Cecilia Rodriguez e la lite con la sorella Belen

Quello della gravidanza non era il solo tema sul tavolo. Per la prima volta Cecilia ha affrontato ufficialmente il tema del presunto “litigio” con sua sorella Belen di cui si è parlato tanto in questi mesi. Rodriguez non ha negato qualche divergenza, derubricando la cosa a una questione tra sorelle: “Belen è molto contenta per la mia gravidanza, mi ha accompagnata. È la prima volta che diventa zia, ha detto che la vuole tenere lei a casa la bambina”, ha spiegato Cecilia, per poi proseguire così: “Se abbiamo litigato? Non è successo niente di grave, siamo due sorelle e ci assomigliamo tanto, però siamo molto diverse caratterialmente quindi qualche litigata ogni tanto ci scappa". Infine ha aggiunto: "Siamo una famiglia molto unita, ognuno però ha la sua vita e la sua nuova famiglia e ci sono momenti in cui siamo più insieme altri no. Non vedo mia sorella come un personaggio, per me è mia sorella. Con la mia famiglia sono sempre stata molto protettiva. Non ho foto col pancione né con lei ma neanche con mio fratello. Penso che alla gente piace tanto quando la gente litiga".