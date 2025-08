Cecilia Rodriguez e la gravidanza: “Ho preso 13 chili in 7 mesi, vivo serena questa nuova versione di me”

Cecilia Rodriguez è ormai sempre più vicina al parto. Con alcune stories pubblicate su Instagram, la futura mamma ha aggiornato i followers sulla gravidanza, spiegando come stanno procedendo questi mesi. Presto nascerà la piccola Clara Isabel, la prima figlia con il marito Ignazio Moser. "Sto bene, è un bel periodo. Mi sto vivendo questa gravidanza al massimo, sono serena e tranquilla. Non ho tanti sbalzi d'umore", ha raccontato.

Cecilia Rodriguez parla del cambiamento fisico in gravidanza

Cecilia Rodirugez ha voluto affrontare il tema del cambiamento fisico legato alla gravidanza, spiegando di aver preso 13 chili e di essere incinta di 7 mesi. Un aumento di peso che non la preoccupa in alcun modo, anzi, che vive con serenità: "Ho preso 3 chili al mese, non tutti i mesi. Non è vero che sono dispiaciuta, non la sto vivendo male per niente. C'è poco tempo per abituarsi ai cambiamenti che si vedono tutti i giorni". E ha poi precisato di essere tranquilla e di non essersi privata mai di niente in questo tempo:

Mi sto godendo la gravidanza in serenità, ho accolto il mio corpo e una nuova versione di me più in carne. Ho sempre mangiato tutto quello che volevo. Ho appetito, mi piace mangiare sano. I chili in più se si devono perdere, si perderanno, altrimenti rimarrò così. A mio marito piaccio.

Quando nascerà la figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez ha poi rivelato di essere al settimo mese di gravidanza e che quindi la bambina potrebbe nascere a metà ottobre, anche se al momento non ci sarebbe una data precisa. Il nome della piccola, Clara Isabel, è stato scelto di comune accordo con Ignazio Moser: "È il nome della mia nonna materna. Inizialmente eravamo convinti che fosse un maschio e stavamo cercando nomi maschili". L'influencer vorrebbe che il periodo della gravidanza non finisse mai: "È come se in questo momento niente mi toccasse, i problemi passano in terzo piano. Niente può rovinare questo bellissimo momento".