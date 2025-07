Caterina Balivo commenta la lite tra Cecilia e Belen Rodriguez, cosa ha detto sul rapporto tra le due sorelle

Caterina Balivo ha parlato del rapporto tra Belen e Cecilia Rodriguez. Tra le sue storie Instagram, la conduttrice de La Volta Buona ha condiviso una sua foto con un abito del brand creato dalle due sorelle, lasciandosi poi andare a un commento su quello che starebbe succedendo tra loro. Stando alle ultime indiscrezioni, il distacco tra le Rodriguez riguarderebbe motivi economici, in particolare il business legato alla gestione del loro brand di moda.

Il commento di Caterina Balivo sulla lite tra Belen e Cecilia

Tra le sue storie Instagram, nella giornata del 19 luglio, Caterina balivo ha condiviso un suo selfie allo specchio mentre indossa alcuni capi del brand creato dai fratelli Rodriguez, Belen, Cecilia e anche Jeremias. La conduttrice si è congratulata con loro per la linea di abbigliamenti, poi ha aggiunto un piccolo commento su quello che starebbe succedendo nel loro rapporto e di cui si vocifera ormai da tempo. "I capi sono super cool. Brave sorelle Rodriguez, ora però fate pace", ha scritto Balivo, confermando in un certo senso la litigata e la distanza tra le due.

Il rapporto tra Belen e Cecilia Rodriguez: cosa è successo

Negli ultimi mesi si è parlato di una rottura nel rapporto tra Belen e Cecilia Rodriguez e diverse indiscrezioni si sono fatte largo. Inizialmente si pensava che il motivo dell'allontanamento fosse Ignazio Moser e il rapporto con la nuora Belen, con cui sarebbe "calato il gelo" soprattutto dopo la scoperta della gravidanza di Cecilia. Di recente invece, stando a quanto si legge sul settimanale Oggi, si è parlato di ragioni economiche e lavorative: "La gestione del business relativo al fruttuoso marchio di moda è una delle principali cause che hanno portato alla frattura tra le due sorelle". Nel frattempo Belen, in un'intervista al settimanale Chi, aveva dichiarato: "Non c’è nessun problema tra di noi. Nella vita abbiamo litigato almeno 5.000 volte".