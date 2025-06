Belen Rodriguez posta la prima foto con Cecilia dopo il presunto litigio, poi mostra di nuovo la fede nuziale

video suggerito

Nelle ultime settimane le indiscrezioni su una presunta distanza tra Belen Rodriguez e la sorella Cecilia hanno infiammato il gossip. Like mancanti e assenze reciproche in momenti importanti avevano fatto pensare a una tensione tra le due. Oggi, però, qualcosa potrebbe essere cambiato: una Instagram story pubblicata da Belen insieme a lei (condivisa sull'account del brand fondato dalle sorelle) ha riacceso i riflettori sui rapporti tra loro. La showgirl argentina, inoltre, ha postato anche uno scatto della sua mano sinistra, fornendo un ulteriore chiarimento sulla fede nuziale mostrata nei giorni scorsi.

Belen Rodriguez posta una foto insieme alla sorella Cecilia: le ipotesi sul riavvicinamento

Nella foto condivisa da Belen sul suo profilo Instagram, la showgirl appare sorridente al fianco di sua sorella Cecilia. L'immagine, però, è legata al brand che hanno fondato insieme e il dubbio resta: si tratta di un riavvicinamento reale o semplicemente di un contenuto pubblicato per esigenze promozionali? Al momento nessuna delle due ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda, ma tanto è bastato per far impazzire i fan nei commenti, tra chi protende per la prima e chi per la seconda ipotesi.

Belen Rodriguez rivela di chi è la fede nuziale che indossa

Negli ultimi giorni, Belen aveva attirato l'attenzione dei suoi follower per un video in cui mostrava una fede all'anulare sinistro. Subito erano iniziate le domande insistenti sul motivo del gesto, ma la showgirl aveva tagliato corto rispondendo a tutti: "Sono sposata con me stessa".

Tra le ultime storie Instagram, però, è arrivata un messaggio in cui fornisce un'ulteriore spiegazione. L'anello che porta al dito, in realtà, è di sua madre e non avrebbe, quindi, niente a che fare con ritorni di fiamma o messaggi in codice.