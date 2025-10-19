Belen Rodriguez con la nipotina Clara Isabel, la foto testimonia la serenità ritrovata con la sorella Cecilia

Belen Rodriguez ha pubblicato sui social la prima foto con la nipotina Clara Isabel, nata dall’amore tra la sorella Cecilia e Ignazio Moser. Un’immagine che sancisce la serenità ritrovata all’interno della famiglia, dopo mesi di gossip e indiscrezioni sulla loro lontananza.

Dopo la nascita di Clara Isabel, le sorelle Rodriguez sono tornate a mostrarsi insieme sui social. È stata la madre Veronica Cozzani a pubblicare sui social uno scatto di famiglia, che ritrae Cecilia e Belen a cena con Ignazio Moser, marito della prima e padre della piccola. A ulteriore conferma di una serenità ritrovata, dopo mesi al centro di gossip per il loro rapporto, una foto pubblicata da Belen con la nipotina.

La prima foto di Belen Rodriguez con la nipotina

Tra le sue stories Instagram, Belen Rodriguez ha pubblicato uno scatto in cui tiene tra le braccia la piccola Clara Isabel, nata dall'amore tra la sorella Cecilia e il marito Ignazio Moser. Si tratta della prima immagine pubblica zia-nipote, dopo che la showgirl aveva ‘spoilerato' per sbaglio la nascita della bambina con un messaggio sui social- poi subito cancellato- che avrebbe creato un certo fastidio all'interno della famiglia.

La foto sancisce una serenità ritrovata tra le due sorelle, anche se la neo mamma Cecilia Rodriguez ha più volte spiegato che negli scorsi mesi tra loro non è successo "niente di grave" ma solo qualche normale litigio, che era stato presto superato. E nonostante non ci siano state testimonianze pubbliche, Belen ha supportato la sorella durante tutti i mesi della gravidanza.

Leggi anche Belén Rodriguez a cena con la sorella Cecilia e Ignazio Moser: Clara Isabel ha riunito la famiglia

Perché Belen e Cecilia si erano allontanate e cosa c'entra Ignazio Moser

Negli scorsi mesi si era più volte parlato di un litigio tra le sorelle Cecilia e Belen, che si sarebbero sempre di più allontanate fino a non vedersi e addirittura a non parlarsi, proprio durante la gravidanza della prima. In realtà, però, come ha chiarito la neo mamma in diverse occasioni, non c'è stato nessun motivo scatenante della loro distanza e, soprattutto, non c'è stata nessuna distanza: le due hanno litigato ma, come qualsiasi coppia di sorelle, hanno presto ritrovato il loro equilibrio. E Ignazio Moser non c'entrerebbe nulla: inizialmente si vociferava che fosse lui il motivo della distanza, ma Cecilia aveva rimandato al mittente anche queste ricostruzioni, dandole come infondate.