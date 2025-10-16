Cecilia Rodriguez, prima foto da mamma con Clara Isabel al seno: Ignazio Moser “La definizione di amore”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori: ieri è nata la piccola Clara Isabel, la loro prima figlia, e non potrebbero essere più felici. Era stata la zia Belén Rodriguez a "spoilerare" la notizia con qualche ora di anticipo rispetto alla mamma e al papà ma, accortasi dell'errore, ha subito cancellato la Stories, permettendo ai diretti interessati di dare l'annuncio ai fan. Ignazio ha mostrato la bimba per primo, lasciandosi immortalare mentre la teneva dolcemente tra le braccia, poi è stato il turno di Cecilia, che ha approfittato della sua prima foto da mamma per "rompere" il tabù sull'allattamento al seno: ecco quali sono state le tenere parole che le ha dedicato il marito.

Com'è stato il parto di Cecilia Rodriguez

Se negli ultimi mesi era stata Cecilia Rodriguez a raccontare ogni dettaglio della gravidanza, ora è Ignazio Moser a condividere sui social tutto ciò che c'è da sapere su Clara Isabel. È stato lui, infatti, a immortalare alcuni delicati momenti pre-parto, rivelando che, visto che la piccola non aveva alcuna intenzione di uscire nonostante le 10 ore di induzione, Cecilia è stata costretta prima a fare "un balletto", poi a fare ginnastica su una palla da pilates. Alla fine, però, tutto è andato per il meglio e oggi i due possono tenere tra le braccia la bimba, il cui nome è ispirato alla sua bisnonna, la nonna materna di Cecilia (non a caso anche Belén aveva pensato di chiamare così Luna Marì). La neo-mamma, ripresasi dal parto, ha subito postato scatti e video sui social, descrivendo la piccola e il suo papà come "Tutto ciò che ha sempre desiderato per anni".

Clara Isabel

La dedica di Ignazio Moser alla neomamamma Cecilia

Nella prima foto da mamma, quella che apre l'album dedicato alla nascita di Clara Isabel, Cecilia ha voluto sfidare un tabù, quello dell'allattamento al seno, da sempre considerato qualcosa che va "nascosto" o quanto meno praticato il forma privata.

La neomamma si è lasciata fotografare mentre, ancora nel letto della clinica poco dopo il parto, ha la piccola attaccata al seno e, così facendo, ha dimostrato che si tratta di un gesto naturale, che non nasconde nulla di scandaloso o di provocatorio ma che, al contrario, riesce a creare un legame ancora più indissolubile col bebè. Il neo-papà Ignazio Moser si è addirittura commosso di fronte questa tenera scena, tanto da aver dichiarato su Instagram: "Questa foto è la mia nuova definizione di amore. Vedere la propria moglie conoscere e amare la sua prima figlia appena messa al mondo è qualcosa che auguro di provare a tutti almeno una volta nella vita… Difficile da spiegare ma meraviglioso da vivere".