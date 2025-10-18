Cecilia e Ignazio tornano a casa con Clara Isabel: la festa di benvenuto con palloncini e cuori

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono tornati a casa con la piccola Clara Isabel e sono stati accolti con un pensiero dolcissimo: una festa di benvenuto organizzata dai familiari. Ecco come è stata allestita la cameretta della bimba per l’occasione.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori da pochissimi giorni e non potrebbero essere più felici. Lo scorso 15 ottobre con delle dolcissime foto realizzate in clinica poche ore dopo il parto hanno annunciato la nascita di Clara Isabel, la prima figlia che desideravano da anni e che oggi possono tenere finalmente tra le braccia. Certo, c'è stato un piccolo "inconveniente" con Belén (che aveva spoilerato la notizia prima ancora che la mamma e il papà facessero la comunicazione ufficiale), ma alla fine tutto è passato in secondo piano di fronte le meravigliose scene di amore incondizionato dei due neo-genitori nei confronti della figlia. Ora la dolce famiglia è tornata a casa ed è stata accolta da una meravigliosa festa di benvenuto.

La festa di benvenuto per Clara Isabel

A circa due giorni dal parto, Cecilia Rodriguez è tornata a casa con il marito Ignazio Moser e la piccola Clara Isabel. Come da tradizione, i familiari hanno organizzato una meravigliosa festa di benvenuto, così da accogliere al meglio la bimba tra le mura domestiche e da augurare ai due neo-genitori una buona "nuova vita".

La festa per Clara Isabel

Naturalmente tutto si è svolto nella cameretta della neonata, decorata con una miriade di palloncini, alcuni "classici" e altri a cuore, tutti sui toni del marrone, oro e panna, i colori con cui è stata arredata la stanza. A documentare la dolce scena è stato il papà, che, al motto di "Benvenuta a casa Clarita", ha immortalato Cecilia mentre cullava l'ovetto con dentro la neonata, Luna Marì in versione sorella maggiore e il cagnolino Nino pronto a proteggere la piccola.

Leggi anche Clara Isabel, il nome della figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nasconde un omaggio

La festa di benvenuto per Clara Isabel

Le prime notti in bianco di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

La vita di Ignazio e Cecilia è stata letteralmente invasa dall'amore da quando hanno accolto la piccola Clara ma, come sanno bene tutti i genitori, anche loro si sono ritrovati a vivere un piccolo inconveniente: dal momento in cui è arrivata la neonata in casa, hanno cominciato a passare le notti in bianco. Ieri, infatti, il papà ha immortalato una dolcissima scena in clinica, mostrando la neomamma mentre allatta la figlia nel bel mezzo della notte. Nella didascalia ha poi scritto "Seratona anche oggi", lasciando intendere che di sicuro non sarebbe andato a dormire a breve. In compenso, però, ha finalmente tutto quello che desiderava da anni: una moglie meravigliosa e una figlia nata da quell'immenso amore.