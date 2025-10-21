Cecilia Rodriguez neomamma in salopette: il look comodo e causal per le prime foto con Clara Isabel

Cecilia Rodriguez è diventata mamma da pochissimi giorni e non potrebbe essere più felice. Dopo anni di tentativi andati male, è riuscita a rimanere incinta grazie all'inseminazione assistita e ha così potuto realizzare il suo più grande sogno, quello di creare una famiglia col marito Ignazio Moser. Ora tiene tra le braccia la piccola Clara Isabel, il cui nome è un omaggio alla nonna materna. Sui social i due neogenitori sono attivissimi e si divertono a documentare ogni dettaglio di questa "nuova vita", dalle notti insonni trascorse tra poppate e pannolini alla festa di benvenuto organizzata per la neonata. Cecilia, inoltre, si è mostrata raggiante col suo primo look "da mamma": ecco cosa ha indossato a pochi giorni dal parto.

Il look da neomamma di Cecilia Rodriguez

Dopo una lunghissima induzione durata circa 10 ore, Cecilia Rodriguez ha finalmente accolto in famiglia Clara Isabel. Il parto con ogni probabilità è stato naturale ed è proprio per questo che ad oggi l'influencer porta avanti la sua "normale" vita quotidiana, anche se in compagnia della nuova arrivata.

La famiglia Moser

Qual è stato il suo primo look da neomamma? Se in gravidanza aveva esaltato il pancione con tubini e crop top, ora sta lasciando spazio alla comodità e alle silhouette oversize. Ha infatti indossato una salopette in denim blu, per la precisione un modello con i pantaloni ampi, e lo ha abbinato a una t-shirt bianca a girocollo e con le maniche lunghe. Orecchini a cerchio, make-up appena accennato e sorriso stampato sulle labbra: Cecilia è letteralmente raggiante.

Il look da neomamma di Cecilia Rodriguez

Le prime foto della famiglia Moser

Entusiasta di aver finalmente dato il via a questa nuova esperienza, Cecilia Rodriguez ha postato sui social un album intitolato "Famiglia Moser", nel quale ha raccolto le foto e i video dei primi momenti trascorsi con Clarita. Sono stati documentati diversi momenti chiave del parto, dall'arrivo in clinica al travaglio con gli esercizi sulla palla da yoga, fino ad arrivare alla preparazione della culletta per la bimba al primo abbraccio con papà Ignazio. Insomma, il post di Cecilia lascia trapelare l'amore incondizionato che qualsiasi genitore si ritrova a vivere dopo la nascita di un figlio. In quanti di fronte questi scatti non hanno potuto fare a meno di emozionarsi?