stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Cecilia Rodriguez neomamma in salopette: il look comodo e causal per le prime foto con Clara Isabel

Cosa ha indossato Cecilia Rodriguez nelle sue prime foto da mamma in compagnia di Clara Isabel? Ecco tutti i dettagli sul suo look post-parto.
Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora
A cura di Valeria Paglionico
12 CONDIVISIONI
Immagine

Cecilia Rodriguez è diventata mamma da pochissimi giorni e non potrebbe essere più felice. Dopo anni di tentativi andati male, è riuscita a rimanere incinta grazie all'inseminazione assistita e ha così potuto realizzare il suo più grande sogno, quello di creare una famiglia col marito Ignazio Moser. Ora tiene tra le braccia la piccola Clara Isabel, il cui nome è un omaggio alla nonna materna. Sui social i due neogenitori sono attivissimi e si divertono a documentare ogni dettaglio di questa "nuova vita", dalle notti insonni trascorse tra poppate e pannolini alla festa di benvenuto organizzata per la neonata. Cecilia, inoltre, si è mostrata raggiante col suo primo look "da mamma": ecco cosa ha indossato a pochi giorni dal parto.

Il look da neomamma di Cecilia Rodriguez

Dopo una lunghissima induzione durata circa 10 ore, Cecilia Rodriguez ha finalmente accolto in famiglia Clara Isabel. Il parto con ogni probabilità è stato naturale ed è proprio per questo che ad oggi l'influencer porta avanti la sua "normale" vita quotidiana, anche se in compagnia della nuova arrivata.

La famiglia Moser
La famiglia Moser

Qual è stato il suo primo look da neomamma? Se in gravidanza aveva esaltato il pancione con tubini e crop top, ora sta lasciando spazio alla comodità e alle silhouette oversize. Ha infatti indossato una salopette in denim blu, per la precisione un modello con i pantaloni ampi, e lo ha abbinato a una t-shirt bianca a girocollo e con le maniche lunghe. Orecchini a cerchio, make-up appena accennato e sorriso stampato sulle labbra: Cecilia è letteralmente raggiante.

Leggi anche
Cecilia e Ignazio tornano a casa con Clara Isabel: la festa di benvenuto con palloncini e cuori
Il look da neomamma di Cecilia Rodriguez
Il look da neomamma di Cecilia Rodriguez

Le prime foto della famiglia Moser

Entusiasta di aver finalmente dato il via a questa nuova esperienza, Cecilia Rodriguez ha postato sui social un album intitolato "Famiglia Moser", nel quale ha raccolto le foto e i video dei primi momenti trascorsi con Clarita. Sono stati documentati diversi momenti chiave del parto, dall'arrivo in clinica al travaglio con gli esercizi sulla palla da yoga, fino ad arrivare alla preparazione della culletta per la bimba al primo abbraccio con papà Ignazio. Insomma, il post di Cecilia lascia trapelare l'amore incondizionato che qualsiasi genitore si ritrova a vivere dopo la nascita di un figlio. In quanti di fronte questi scatti non hanno potuto fare a meno di emozionarsi?

Look da star
Moda e lifestyle
12 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
PSICOLOGIA
Si può superare un tradimento? La psicologa: “Riconoscere il dolore permette di elaborarlo in modo costruttivo”
La depressione colpisce di più le donne, lo psicologo: "È un intreccio di fattori biologici, sociali e culturali"
La depressione colpisce di più le donne, lo psicologo: "È un intreccio di fattori biologici, sociali e culturali"
Snowmanning: il flirt che nasce per noia in inverno si scioglie come neve al sole in primavera
Snowmanning: il flirt che nasce per noia in inverno si scioglie come neve al sole in primavera
Che facce fa chi mente? Guida alle microespressioni facciali dei bugiardi
Che facce fa chi mente? Guida alle microespressioni facciali dei bugiardi
Perché tradiamo? La psicologa: “Non basta trovare la propria metà per essere felici”
Perché tradiamo? La psicologa: “Non basta trovare la propria metà per essere felici”
Cosa sono le costellazioni familiari: il metodo per sciogliere i nodi del passato che influenzano il presente
Cosa sono le costellazioni familiari: il metodo per sciogliere i nodi del passato che influenzano il presente
Come riconoscere un bugiardo, ce lo spiega uno psichiatra: “Postura e microespressioni sono fondamentali”
Che cos'è l'Autumn Blues e come distinguerlo dalla depressione
Chi è il maschio performativo, estetica curata e perdita di autenticità
Cos'è la sologamia e perché sempre più persone scelgono la vita da single
Spit play, la fantasia sessuale di chi si eccita sputando
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views