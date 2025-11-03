La vita da mamma di Cecilia Rodriguez: il mollettone per capelli nasconde una dedica a Clara Isabel

Cecilia Rodriguez sta vivendo un momento davvero magico della sua vita: è appena diventata mamma e non potrebbe essere più felice. Ha messo al mondo la piccola Clara Isabel, la prima figlia nata dal matrimonio con Ignazio Moser, arrivata dopo anni di tentativi culminati nella fecondazione assistita. Oggi ha finalmente realizzato il suo sogno di maternità e non può fare a meno di godersi l'esperienza al 100%. Sui social documenta i momenti più belli e dolci di questa nuova vita, dalle serate casalinghe trascorse in sua compagnia alle poppate, fino ad arrivare alle prime passeggiate. Il dettaglio che non è passato inosservato? I suoi look da mamma nascondono un piccolo omaggio alla bimba.

Lo stile da neomamma di Cecilia Rodriguez

Da quando è diventata mamma, Cecilia Rodriguez è letteralmente raggiante e lo dimostra sui social nelle numerose foto in compagnia della bimba. Per quale motivo l'ha chiamata Clara Isabel? È un omaggio alla nonna materna, alla quale è sempre stata molto legata (non a caso anche Belén avrebbe voluto dare questo nome alla sua secondogenita Luna Marì). Ora, complice il fatto che trascorre le sue giornate a prendersi cura della piccola, punta solo look comodi e oversize ma, tra giacche di pelle e pantaloni cargo, sembra non avere alcuna intenzione di rinunciare allo stile glamour che da sempre la contraddistingue.

Il look oversize di Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez col mollettone anni '90

Il dettaglio che non è passato inosservato nel look "da mamma" di Cecilia Rodriguez? Ha legato i capelli con un mollettone in stile anni '90 molto originale: è in madreperla rosa ed è decorato con delle lettere di cristalli, la C e la I, ovvero le iniziali del nome della piccola Clara Isabel. Insomma, a quanto pare la vita di Cecilia è stata letteralmente travolta dall'amore incondizionato e ne dà prova con queste piccole cose. Quante sono le mamma che, come lei, non possono fare a meno di rendere omaggio in ogni modo ai loro figli appena nati?